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Лукашенко поздравил лидера и народ Никарагуа с Днём независимости

15 сентября 2024 10:05
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Александр Лукашенко рассчитывает, что президент Никарагуа посетит Беларусь. Об этом говорится в поздравительном послании, адресованном лидеру и народу этой страны по случаю празднования Дня независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко поздравил лидера и народ Никарагуа с Днём независимости-2

Глава государства отметил, что белорусско-никарагуанское взаимодействие, основанное на схожих ценностях и взглядах на мироустройство, сегодня характеризуется не только активным политическим диалогом, но и выгодными для обеих стран экономическими проектами. И белорусский лидер надеется, что планы президента Никарагуа посетить наш регион в скором будущем осуществятся и он сможет лично познакомиться с нашей гостеприимной, дружественной страной.

# Международная политика

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