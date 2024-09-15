Лукашенко поздравил лидера и народ Никарагуа с Днём независимости

Александр Лукашенко рассчитывает, что президент Никарагуа посетит Беларусь. Об этом говорится в поздравительном послании, адресованном лидеру и народу этой страны по случаю празднования Дня независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства отметил, что белорусско-никарагуанское взаимодействие, основанное на схожих ценностях и взглядах на мироустройство, сегодня характеризуется не только активным политическим диалогом, но и выгодными для обеих стран экономическими проектами. И белорусский лидер надеется, что планы президента Никарагуа посетить наш регион в скором будущем осуществятся и он сможет лично познакомиться с нашей гостеприимной, дружественной страной.