«Я не верила, что когда-нибудь выбьюсь в люди». Виктория Алешко про первые концерты, звёздную болезнь и конкуренцию

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Виктория Алешко. Почему шансон – это вовсе не тюремная лексика и блатные песни Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Для меня шансон, скажу честно, – это что-то, связанное…

Виктория Алешко, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Тюремная лексика. Александр Осенко:

Да. Виктория Алешко:

Это все навязано девяностыми, когда вся эта блатная музыка вышла на первый план, потому что тогда же и разгул криминала был, и в стране творилось неизвестно что. И благодаря нашему Президенту все встало на свои места. И сейчас мы в безопасности. Александр Осенко:

Все-таки что такое шансон? Виктория Алешко:

Шансон – это французское слово. Это городской романс, душевная песня. Это Шарль Азнавур, Патрисия Каас. Александр Осенко:

Это душевная лирика. Виктория Алешко:

Конечно. Александр Осенко:

У вас великолепный голос. Про первый выход на сцену и начало творческого пути

Александр Осенко:

С чего все начиналось? Вы всегда мечтали быть певицей? С самого рождения? Виктория Алешко:

Да. Не с рождения, конечно. Я себя более-менее помню лет с 13. А детство – как в тумане. Александр Осенко:

Расскажите про свой первый выход на сцену. Виктория Алешко:

Мне было шесть, я только-только пошла заниматься игре на скрипке. У нас был концерт, и я вышла петь песню про дождик. Забыла первый куплет, но не стушевалась, стала петь сразу второй. Думала, что вспомню первый, так я его и не вспомнила, еще раз спела второй. Несмотря на то, что что-то пошло не так, я сцены и публики не испугалась. Я начала более-менее понимать, что у меня что-то получается в плане исполнения, лет в 11-12. Попросила маму, чтобы она мне купила гитару. И я сама научилась играть на гитаре. И пела, кстати, это же были 1990-е, блатной шансон. На весь двор. Я тогда уже собирала поклонников и зрителей, и мне уже тогда говорили: тебе нужно на сцену. Про звездную болезнь и требовательных белорусских зрителей Александр Осенко:

Где зритель лучше, в родной Беларуси или в России?

Виктория Алешко:

Слава богу, меня принимают везде хорошо. Родная Беларусь на то и родная, что выходишь на сцену… Тоже очень волнуешься, я всегда волнуюсь, очень переживаю за то, чтобы белорусский зритель, а он всегда как будто немножко с подозрением на тебя смотрит. Ты вчера была молодец, а сегодня опять сделай, чтобы нам понравилось. Мы просто не успеваем расслабиться. И это здорово! Александр Осенко:

То есть нет этой звездной болезни? Виктория Алешко:

На чем она вообще может обосноваться?.. Александр Осенко:

Иногда такие успехи на сцене кружат голову. Виктория Алешко:

Я не считаю, что у меня какой-то сверхуспех есть. Я благодарю Бога за то, что мне вообще удалось проникнуть песнями, исполнением в души зрителей. Секреты стройной фигуры без фитнеса и диет Александр Осенко:

Вы часто готовите? Виктория Алешко:

Я всегда готовлю завтрак, а дальше, к сожалению, нет. Во-первых, потому что постоянно в разъездах, из-за этого у меня просто не получается. Александр Осенко:

То есть кухня пока далека? Или уже далека?

Виктория Алешко:

Она никогда близко не была. Я никогда не любила готовить. Считаю себя совершенно непригодной для этого. Но что-то могу приготовить, то есть вы не отравитесь в принципе. Завтрак я готовлю хорошо. Александр Осенко:

А какое любимое блюдо? Виктория Алешко:

Вообще я очень люблю поесть. Вкусно люблю поесть. Александр Осенко:

А как же тезис Василия Петровича Раинчика о том, что надо выбирать, выходя на сцену, где вас должны хотеть, как вы сами говорили? То есть это диета. И «я люблю поесть». Виктория Алешко:

Само интересное, что я не сижу ни на каких диетах, чтобы так выглядеть. Я, наоборот, ем. Но я питаюсь правильно. В чем это заключается? Я совсем не ем сладкого и хлебобулочного. И я стараюсь в один прием пищи не смешивать белки, жиры, углеводы. Если я ем мясо, то с овощами. Не зря говорят: завтрак съешь сам, обед раздели, а ужин отдай врагу. Хотя я и ужинаю тоже, но правильными продуктами. Белковую пищу на ночь надо есть, она лучше всего усваивается. Ты и не голодный, и при этом не поправляешься. С утра на весы – и все красиво, даже похудела. Александр Осенко:

А фитнес? Виктория Алешко:

Фитнес – это моя боль, потому что я никак не могу найти время в графике. Может, это лень. Я ленивая очень. Когда человек успешный, говорят о том, что он ленивый. Так вот его успех заключается в том, что он до такой степени ленивый, что сразу делает все хорошо, потому что потом лень переделывать.

Александр Осенко:

Я слышал, что ленивый человек – умный человек, потому что он находит способ, как ничего не делать. И организует всех остальных. Не нужны мне моря! Про отдых после концертов и место силы Александр Осенко:

Виктория, скажите, часто в концертной деятельности вам удается отдохнуть? На природе, с друзьями. Виктория Алешко:

По-разному. Бывает плотный график. Бывает, когда месяца два ты не можешь уделить каких-то полчаса, чтобы остановиться. Александр Осенко:

Беларусь, Россия? Виктория Алешко:

В основном Беларусь. Александр Осенко:

Есть какое-то место силы? Где черпаете вдохновение, отдыхаете после концертов? Виктория Алешко:

Да. Раньше это были мои родные люди. Сейчас, к сожалению, никого не осталось. Но есть люди, родные не по крови, а по жизни. Рядом с друзьями. И не нужны мне моря. Люди мне говорят: я без моря не могу, мне обязательно надо туда, только там я черпаю флюиды, положительные эмоции. Мне вообще не нужны никакие моря, ничего. Речушка тихая течет, и мы сидим в компании самых близких и родных.

Александр Осенко:

И где эта речушка? Виктория Алешко:

Сейчас расскажу, и все поедут. Здесь, в Дудутках красота. Все сюда! Александр Осенко:

Не нужен нам берег турецкий? Виктория Алешко:

Нет. Я такая, мне не нужен. Александр Осенко:

И я такой. Милее и лучше нашей Беларуси нет. Как прошел первый «Душевный фестиваль» Александр Осенко:

Про шансон в Республике Беларусь. Это первый концерт такого уровня. Виктория Алешко:

Фестиваль точно первый. Называется «Душевный фестиваль» Александр Осенко:

Мы партнеры, будем потом показывать как на телеканале СТВ, так и на «РТР-Беларусь».

Виктория Алешко:

В нем собраны разные жанры. До этого, конечно, были концерты отдельного уровня. Организаторы собирали белорусских артистов, работающих в этом жанре, приглашали российских. Посмотрите, как здорово все прошло. Александр Осенко:

Полагаю, это начало длинного и хорошего пути. Почему конкуренция – это супер Александр Осенко:

А конкуренты, коллеги в этом стиле есть в Республике Беларусь? Виктория Алешко:

Я недавно как раз думала о конкуренции. С одной стороны, неприятно. Ты что-то делаешь, смотришь, а другой раз – и тебя переплюнул в чем-то. Например, его песня лучше заходит, чем твоя. И я думаю – неприятно внутри. А потому думаю – это же супер, оно тебя подстегивает, ты стараешься сделать еще и еще. «Если вы хотите со мной поругаться, скажите, что мне надо делать» Александр Осенко:

Вы сами обо всем думаете или у вас есть команда, которая работает над вашим образом? Виктория Алешко:

Без команды никуда. Я всегда говорила, что команда – это все. Это внешний вид, костюм. Александр Осенко:

У вас право вето или вы полагаетесь на профессионалов, на команду?

Виктория Алешко:

Все должно быть обсуждаемо. Я же Телец, как мы выяснили. Но вообще я люблю обсуждать. Для меня очень важно, когда со мной советуются. Я очень не люблю, когда меня заставляют и говорят, что мне надо делать. Если вы хотите со мной поругаться, скажите, что мне надо делать. «Я не верила, что когда-нибудь выбьюсь в люди» Александр Осенко:

В судьбу вы верите? Виктория Алешко:

Да. В принципе даже я не верила, что я когда-нибудь выбьюсь в люди. Просто так случайно вышло, что мой руководитель, к которому я в школе пошла и сказала, что тоже хочу петь в микрофон, – это было судьбоносным тогда. Какие соцсети ведет Виктория Алешко? Александр Осенко:

Как вы присутствуете в Сети? Вы есть в TikTok? Виктория Алешко:

Я там есть. У меня есть личная страница, которую я ни шатко, ни валко веду. Можно сказать, и не веду, у меня там 703 подписчика. Я туда какую-то ерунду выкидываю. Александр Осенко:

Мне кажется, на это надо обращать внимание, если молодежь там. Или вы знаете, что ваша публика не молодежь?

Виктория Алешко:

Безусловно, я понимаю. Я человек, который не витает в облаках. Когда человек со сцены поет «успокойтесь, мужчина, у вас хлеб на щетине», молодежь же это не будет слушать. Но у меня есть еще один аккаунт, который веду не я. Это моя прекрасная Екатерина, причем со мной не посоветовавшись, завела аккаунт. Называется Victoria_Aleshko_Music. У меня дольше TikTok, и он такой – еле-еле. А у нее все получается. Почему не сложилось со «Славянкой»? Александр Осенко:

Со «Славянкой» у вас не сложилось? С конкурсом. Виктория Алешко:

Да. Это был 2000 год, мне было 20 лет. Я, если честно, не очень была готова к конкурсу эмоционально, внутренне. Василий Петрович купил новую машину, мы ехали в Витебск, была страшная жара. Мы всю дорогу наслаждались кондиционером, я приехала заболевшая. Еще и по жеребьевке вытягиваю первый номер. На сцену я пошла уже почти без голоса, охрипшая. Еле-еле я там что-то спела, но международное жюри меня оценило премией FIDOF. Эта премия выдается людям, у которых жюри видит большой потенциал, но человек не смог раскрыть его до конца. Александр Осенко:

Сильно расстроились? Виктория Алешко:

Расстроилась, потому что я не очень умею проигрывать. Александр Осенко:

В любом случае, когда проигрываешь, надо уметь подниматься.

Виктория Алешко:

Если бы я не поднялась, мы бы сейчас с вами здесь не стояли. Что в райдере Виктории Алешко? Александр Осенко:

Можете озвучить свой райдер? Виктория Алешко:

Отдельная гримерка, вода, зеркало, чайник, парковка. Александр Осенко:

То, что вы перечислили, в капризы не вписывается совсем. Мы приглашаем много артистов к нам в программы, и иногда нам выставляют такие райдеры… Виктория Алешко:

Просто чуть-чуть уважения. Я слышала, когда Мадонна заселяется в отель, самый главный критерий в райдере – заменить унитаз, чтобы на нем никто не сидел до нее.