«Я не верила, что когда-нибудь выбьюсь в люди». Виктория Алешко про первые концерты, звёздную болезнь и конкуренцию

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Виктория Алешко.
Почему шансон – это вовсе не тюремная лексика и блатные песни
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Для меня шансон, скажу честно, – это что-то, связанное…
Виктория Алешко, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Тюремная лексика.
Александр Осенко:
Да.
Виктория Алешко:
Это все навязано девяностыми, когда вся эта блатная музыка вышла на первый план, потому что тогда же и разгул криминала был, и в стране творилось неизвестно что. И благодаря нашему Президенту все встало на свои места. И сейчас мы в безопасности.
Александр Осенко:
Все-таки что такое шансон?
Виктория Алешко:
Шансон – это французское слово. Это городской романс, душевная песня. Это Шарль Азнавур, Патрисия Каас.
Александр Осенко:
Это душевная лирика.
Виктория Алешко:
Конечно.
Александр Осенко:
У вас великолепный голос.
Про первый выход на сцену и начало творческого пути
Александр Осенко:
С чего все начиналось? Вы всегда мечтали быть певицей? С самого рождения?
Виктория Алешко:
Да. Не с рождения, конечно. Я себя более-менее помню лет с 13. А детство – как в тумане.
Александр Осенко:
Расскажите про свой первый выход на сцену.
Виктория Алешко:
Мне было шесть, я только-только пошла заниматься игре на скрипке. У нас был концерт, и я вышла петь песню про дождик. Забыла первый куплет, но не стушевалась, стала петь сразу второй. Думала, что вспомню первый, так я его и не вспомнила, еще раз спела второй. Несмотря на то, что что-то пошло не так, я сцены и публики не испугалась.
Я начала более-менее понимать, что у меня что-то получается в плане исполнения, лет в 11-12. Попросила маму, чтобы она мне купила гитару. И я сама научилась играть на гитаре. И пела, кстати, это же были 1990-е, блатной шансон. На весь двор. Я тогда уже собирала поклонников и зрителей, и мне уже тогда говорили: тебе нужно на сцену.
Про звездную болезнь и требовательных белорусских зрителей
Александр Осенко:
Где зритель лучше, в родной Беларуси или в России?
Виктория Алешко:
Слава богу, меня принимают везде хорошо. Родная Беларусь на то и родная, что выходишь на сцену… Тоже очень волнуешься, я всегда волнуюсь, очень переживаю за то, чтобы белорусский зритель, а он всегда как будто немножко с подозрением на тебя смотрит. Ты вчера была молодец, а сегодня опять сделай, чтобы нам понравилось. Мы просто не успеваем расслабиться. И это здорово!
Александр Осенко:
То есть нет этой звездной болезни?
Виктория Алешко:
На чем она вообще может обосноваться?..
Александр Осенко:
Иногда такие успехи на сцене кружат голову.
Виктория Алешко:
Я не считаю, что у меня какой-то сверхуспех есть. Я благодарю Бога за то, что мне вообще удалось проникнуть песнями, исполнением в души зрителей.
Секреты стройной фигуры без фитнеса и диет
Александр Осенко:
Вы часто готовите?
Виктория Алешко:
Я всегда готовлю завтрак, а дальше, к сожалению, нет. Во-первых, потому что постоянно в разъездах, из-за этого у меня просто не получается.
Александр Осенко:
То есть кухня пока далека? Или уже далека?
Виктория Алешко:
Она никогда близко не была. Я никогда не любила готовить. Считаю себя совершенно непригодной для этого. Но что-то могу приготовить, то есть вы не отравитесь в принципе. Завтрак я готовлю хорошо.
Александр Осенко:
А какое любимое блюдо?
Виктория Алешко:
Вообще я очень люблю поесть. Вкусно люблю поесть.
Александр Осенко:
А как же тезис Василия Петровича Раинчика о том, что надо выбирать, выходя на сцену, где вас должны хотеть, как вы сами говорили? То есть это диета. И «я люблю поесть».
Виктория Алешко:
Само интересное, что я не сижу ни на каких диетах, чтобы так выглядеть. Я, наоборот, ем. Но я питаюсь правильно. В чем это заключается? Я совсем не ем сладкого и хлебобулочного. И я стараюсь в один прием пищи не смешивать белки, жиры, углеводы. Если я ем мясо, то с овощами. Не зря говорят: завтрак съешь сам, обед раздели, а ужин отдай врагу. Хотя я и ужинаю тоже, но правильными продуктами. Белковую пищу на ночь надо есть, она лучше всего усваивается. Ты и не голодный, и при этом не поправляешься. С утра на весы – и все красиво, даже похудела.
Александр Осенко:
А фитнес?
Виктория Алешко:
Фитнес – это моя боль, потому что я никак не могу найти время в графике. Может, это лень. Я ленивая очень. Когда человек успешный, говорят о том, что он ленивый. Так вот его успех заключается в том, что он до такой степени ленивый, что сразу делает все хорошо, потому что потом лень переделывать.
Александр Осенко:
Я слышал, что ленивый человек – умный человек, потому что он находит способ, как ничего не делать. И организует всех остальных.
Не нужны мне моря! Про отдых после концертов и место силы
Александр Осенко:
Виктория, скажите, часто в концертной деятельности вам удается отдохнуть? На природе, с друзьями.
Виктория Алешко:
По-разному. Бывает плотный график. Бывает, когда месяца два ты не можешь уделить каких-то полчаса, чтобы остановиться.
Александр Осенко:
Беларусь, Россия?
Виктория Алешко:
В основном Беларусь.
Александр Осенко:
Есть какое-то место силы? Где черпаете вдохновение, отдыхаете после концертов?
Виктория Алешко:
Да. Раньше это были мои родные люди. Сейчас, к сожалению, никого не осталось. Но есть люди, родные не по крови, а по жизни. Рядом с друзьями. И не нужны мне моря. Люди мне говорят: я без моря не могу, мне обязательно надо туда, только там я черпаю флюиды, положительные эмоции. Мне вообще не нужны никакие моря, ничего. Речушка тихая течет, и мы сидим в компании самых близких и родных.
Александр Осенко:
И где эта речушка?
Виктория Алешко:
Сейчас расскажу, и все поедут. Здесь, в Дудутках красота. Все сюда!
Александр Осенко:
Не нужен нам берег турецкий?
Виктория Алешко:
Нет. Я такая, мне не нужен.
Александр Осенко:
И я такой. Милее и лучше нашей Беларуси нет.
Как прошел первый «Душевный фестиваль»
Александр Осенко:
Про шансон в Республике Беларусь. Это первый концерт такого уровня.
Виктория Алешко:
Фестиваль точно первый. Называется «Душевный фестиваль»
Александр Осенко:
Мы партнеры, будем потом показывать как на телеканале СТВ, так и на «РТР-Беларусь».
Виктория Алешко:
В нем собраны разные жанры. До этого, конечно, были концерты отдельного уровня. Организаторы собирали белорусских артистов, работающих в этом жанре, приглашали российских. Посмотрите, как здорово все прошло.
Александр Осенко:
Полагаю, это начало длинного и хорошего пути.
Почему конкуренция – это супер
Александр Осенко:
А конкуренты, коллеги в этом стиле есть в Республике Беларусь?
Виктория Алешко:
Я недавно как раз думала о конкуренции. С одной стороны, неприятно. Ты что-то делаешь, смотришь, а другой раз – и тебя переплюнул в чем-то. Например, его песня лучше заходит, чем твоя. И я думаю – неприятно внутри. А потому думаю – это же супер, оно тебя подстегивает, ты стараешься сделать еще и еще.
«Если вы хотите со мной поругаться, скажите, что мне надо делать»
Александр Осенко:
Вы сами обо всем думаете или у вас есть команда, которая работает над вашим образом?
Виктория Алешко:
Без команды никуда. Я всегда говорила, что команда – это все. Это внешний вид, костюм.
Александр Осенко:
У вас право вето или вы полагаетесь на профессионалов, на команду?
Виктория Алешко:
Все должно быть обсуждаемо. Я же Телец, как мы выяснили. Но вообще я люблю обсуждать. Для меня очень важно, когда со мной советуются. Я очень не люблю, когда меня заставляют и говорят, что мне надо делать. Если вы хотите со мной поругаться, скажите, что мне надо делать.
«Я не верила, что когда-нибудь выбьюсь в люди»
Александр Осенко:
В судьбу вы верите?
Виктория Алешко:
Да. В принципе даже я не верила, что я когда-нибудь выбьюсь в люди. Просто так случайно вышло, что мой руководитель, к которому я в школе пошла и сказала, что тоже хочу петь в микрофон, – это было судьбоносным тогда.
Какие соцсети ведет Виктория Алешко?
Александр Осенко:
Как вы присутствуете в Сети? Вы есть в TikTok?
Виктория Алешко:
Я там есть. У меня есть личная страница, которую я ни шатко, ни валко веду. Можно сказать, и не веду, у меня там 703 подписчика. Я туда какую-то ерунду выкидываю.
Александр Осенко:
Мне кажется, на это надо обращать внимание, если молодежь там. Или вы знаете, что ваша публика не молодежь?
Виктория Алешко:
Безусловно, я понимаю. Я человек, который не витает в облаках. Когда человек со сцены поет «успокойтесь, мужчина, у вас хлеб на щетине», молодежь же это не будет слушать.
Но у меня есть еще один аккаунт, который веду не я. Это моя прекрасная Екатерина, причем со мной не посоветовавшись, завела аккаунт. Называется Victoria_Aleshko_Music. У меня дольше TikTok, и он такой – еле-еле. А у нее все получается.
Почему не сложилось со «Славянкой»?
Александр Осенко:
Со «Славянкой» у вас не сложилось? С конкурсом.
Виктория Алешко:
Да. Это был 2000 год, мне было 20 лет. Я, если честно, не очень была готова к конкурсу эмоционально, внутренне. Василий Петрович купил новую машину, мы ехали в Витебск, была страшная жара. Мы всю дорогу наслаждались кондиционером, я приехала заболевшая. Еще и по жеребьевке вытягиваю первый номер. На сцену я пошла уже почти без голоса, охрипшая. Еле-еле я там что-то спела, но международное жюри меня оценило премией FIDOF. Эта премия выдается людям, у которых жюри видит большой потенциал, но человек не смог раскрыть его до конца.
Александр Осенко:
Сильно расстроились?
Виктория Алешко:
Расстроилась, потому что я не очень умею проигрывать.
Александр Осенко:
В любом случае, когда проигрываешь, надо уметь подниматься.
Виктория Алешко:
Если бы я не поднялась, мы бы сейчас с вами здесь не стояли.
Что в райдере Виктории Алешко?
Александр Осенко:
Можете озвучить свой райдер?
Виктория Алешко:
Отдельная гримерка, вода, зеркало, чайник, парковка.
Александр Осенко:
То, что вы перечислили, в капризы не вписывается совсем. Мы приглашаем много артистов к нам в программы, и иногда нам выставляют такие райдеры…
Виктория Алешко:
Просто чуть-чуть уважения. Я слышала, когда Мадонна заселяется в отель, самый главный критерий в райдере – заменить унитаз, чтобы на нем никто не сидел до нее.
Рецепт жизни от настоящей белоруски
Виктория Алешко:
У меня все очень просто. Мой рецепт – быть самой собой, не предавать ни при каких обстоятельствах ни друзей, ни себя. И любить жизнь, любить свое дело.