До старта кинофестиваля «Листопад» осталось меньше 2 месяцев

Минск готовится к встрече с «Листопадом». До старта кинофестиваля осталось меньше 2 месяцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этом году Минский международный кинофестиваль пройдет с 1 по 8 ноября. Это будет юбилейный 30-й форум, во время которого ценители искусства смогут насладиться премьерными лентами. В этом году собрано рекордное количество заявок – 3 405. На участие претендуют команды из 124 стран: от России до Индии и Китая. На кинофестивале представят конкурсные программы художественных, документальных, анимационных фильмов. Пройдет по традиции и фестиваль кино для детей «Лістападзік». Среди новшеств номинация «лучший фильм национального кино» и конкурс национальных киношкол.

Олеся Рулькова, исполнительный директор Минского международного кинофестиваля «Листопад»:

Это 30-й, юбилейный кинофестиваль, поэтому он будет отличаться кардинально от всех предыдущих кинофестивалей. Церемония открытия у нас будет проходить непосредственно на главной сцене страны, это Дворец Республики, большая сцена. Также у нас в программе изменения. Ожидается большое количество гостей из России, Узбекистана, Казахстана. Приезжают также из Европы к нам гости.

Показы премьерных фильмов по традиции пройдут в столичных кинотеатрах «Центральный», «Пионер» и «Беларусь». Киноленты покажут и в регионах.