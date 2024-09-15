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До старта кинофестиваля «Листопад» осталось меньше 2 месяцев

15 сентября 2024 07:36
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Минск готовится к встрече с «Листопадом». До старта кинофестиваля осталось меньше 2 месяцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До старта кинофестиваля «Листопад» осталось меньше 2 месяцев-2

В этом году Минский международный кинофестиваль пройдет с 1 по 8 ноября. Это будет юбилейный 30-й форум, во время которого ценители искусства смогут насладиться премьерными лентами. В этом году собрано рекордное количество заявок – 3 405. На участие претендуют команды из 124 стран: от России до Индии и Китая. На кинофестивале представят конкурсные программы художественных, документальных, анимационных фильмов. Пройдет по традиции и фестиваль кино для детей «Лістападзік». Среди новшеств номинация «лучший фильм национального кино» и конкурс национальных киношкол.

До старта кинофестиваля «Листопад» осталось меньше 2 месяцев-4

Олеся Рулькова, исполнительный директор Минского международного кинофестиваля «Листопад»:
Это 30-й, юбилейный кинофестиваль, поэтому он будет отличаться кардинально от всех предыдущих кинофестивалей. Церемония открытия у нас будет проходить непосредственно на главной сцене страны, это Дворец Республики, большая сцена. Также у нас в программе изменения. Ожидается большое количество гостей из России, Узбекистана, Казахстана. Приезжают также из Европы к нам гости.

Показы премьерных фильмов по традиции пройдут в столичных кинотеатрах «Центральный», «Пионер» и «Беларусь». Киноленты покажут и в регионах.

# Кинофестиваль «Листопад» в Минске

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