Лесхозы заготовили 2 млн кубометров буреломной древесины

Говоря о работе после урагана, лесхозы заготовили уже 2 миллиона кубометров ветровально-буреломной древесины. Речь об участках, пострадавших в результате июльской непогоды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Говоря о работе после урагана, лесхозы заготовили уже 2 миллиона кубометров ветровально-буреломной древесины. Речь об участках, пострадавших в результате июльской непогоды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сплошной санитарной рубке подлежат более 21 тысячи гектаров, а это 5 миллионов 700 тысяч кубометров древесины. Разработать их необходимо до 1 ноября. На лесозаготовительных работах задействованы более 3 тысяч специалистов и многооперационная техника. В переработку пускают все пригодное сырье. Это позволяет минимизировать потери качественной древесины и максимально использовать ее в экономике.
Александр Кулик, министр лесного хозяйства Беларуси:
Реализация древесины идет, есть спрос. Работает стабильно предприятие концерна «Беллесбумпром». Удовлетворяем все заявки облисполкомом. Поэтому сейчас мы уже параллельно ведем очистку лесосек. И как Президент сказал, нарезать борозды и всей страной (все госорганы должны участвовать) восстановить поврежденные участки. 40 %, мы предполагаем, порядка где-то 4 тысяч будет этой осенью.
Немало забот выпало на долю работников лесного хозяйства в этом году: деревья валили ураганные ветры, затем пришла засуха, после вспыхнули природные пожары. Даже в свой профессиональный праздник сотрудники Минлесхоза продолжают разрабатывать буреломы и бороться с огнем. Тем не менее, несмотря на все неблагоприятные факторы окружающей среды, специалистам есть чем похвалиться. За последние 10 лет лесистость страны выросла практически на 1 % и сейчас составляет 40 % от общей площади Беларуси. Увеличилась почти в два раза и доля спелых лесов, которые являются основной базой для лесозаготовок.