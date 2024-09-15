Лесхозы заготовили 2 млн кубометров буреломной древесины

Говоря о работе после урагана, лесхозы заготовили уже 2 миллиона кубометров ветровально-буреломной древесины. Речь об участках, пострадавших в результате июльской непогоды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сплошной санитарной рубке подлежат более 21 тысячи гектаров, а это 5 миллионов 700 тысяч кубометров древесины. Разработать их необходимо до 1 ноября. На лесозаготовительных работах задействованы более 3 тысяч специалистов и многооперационная техника. В переработку пускают все пригодное сырье. Это позволяет минимизировать потери качественной древесины и максимально использовать ее в экономике.

Александр Кулик, министр лесного хозяйства Беларуси:

Реализация древесины идет, есть спрос. Работает стабильно предприятие концерна «Беллесбумпром». Удовлетворяем все заявки облисполкомом. Поэтому сейчас мы уже параллельно ведем очистку лесосек. И как Президент сказал, нарезать борозды и всей страной (все госорганы должны участвовать) восстановить поврежденные участки. 40 %, мы предполагаем, порядка где-то 4 тысяч будет этой осенью.