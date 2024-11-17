Дмитрий Жук: «В Вискулях был подписан акт капитуляции в холодной войне»

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Дмитрий Жук.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

В 1996 году мы приняли, что у нас и белорусский, и русский язык действует как государственный.