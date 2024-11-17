Дмитрий Жук: «В Вискулях был подписан акт капитуляции в холодной войне»

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Дмитрий Жук.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
В 1996 году мы приняли, что у нас и белорусский, и русский язык действует как государственный.
Дмитрий Жук, директор – главный редактор издательского дома «Беларусь сегодня»:
Почему Президент вынес этот вопрос? Первое – был объявлен курс на сближение с Российской Федерацией. Нас ведь пытались оторвать после развала Союза. Смотрите, что произошло, в Вискулях был подписан, это моя точка зрения, акт капитуляции в холодной войне. И в глазах победителей в холодной войне мы стали добычей. Унести территорию с людьми, с богатствами невозможно. Поэтому стали потихоньку оттаскивать от основного лакомого куска, от России союзные республики. Мы видим сегодня для чего.
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