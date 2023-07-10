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Лукашенко поставил задачу навести порядок в Могилёве в течение года

10 июля 2023 07:22
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Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник, 10 июля, посещает ОАО «Могилевский завод лифтового машиностроения», информирует пресс-служба белорусского лидера. 

Глава государства проверяет, как идет работа над импортозамещением на предприятии. Лукашенко ознакомится с образцами выпускаемой на «Могилевлифтмаше» продукцией. 

Сегодня также на повестке вопросы социально-экономического развития Могилева и Могилевской области. Первая задача от Президента – навести порядок в городе в течение года. Лукашенко серьезно раскритиковал местные власти за бесхозяйственность и захламленность. На это белорусский лидер обратил внимание с борта вертолета по пути на предприятие. 

«Вы сами себя губите этой захламленностью», – сказал Лукашенко.

# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко

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