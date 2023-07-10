Лукашенко поставил задачу навести порядок в Могилёве в течение года

Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник, 10 июля, посещает ОАО «Могилевский завод лифтового машиностроения», информирует пресс-служба белорусского лидера.

Глава государства проверяет, как идет работа над импортозамещением на предприятии. Лукашенко ознакомится с образцами выпускаемой на «Могилевлифтмаше» продукцией.

Сегодня также на повестке вопросы социально-экономического развития Могилева и Могилевской области. Первая задача от Президента – навести порядок в городе в течение года. Лукашенко серьезно раскритиковал местные власти за бесхозяйственность и захламленность. На это белорусский лидер обратил внимание с борта вертолета по пути на предприятие.

«Вы сами себя губите этой захламленностью», – сказал Лукашенко.