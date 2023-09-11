ГПК: польские военные выгоняют беженцев в Беларусь, стреляя поверх их голов

На польско-белорусской государственной границе имеют место случаи применения польскими военными силы в отношении беженцев. Они используют слезоточивый газ, грубую физическую силу и даже огнестрельное оружие. Об этом информирует Государственный пограничный комитет Республики Беларусь в своем Telegram-канале.

Были зафиксированы случаи, по которым польские военные доставляли иностранных граждан к государственной границе, а потом выгоняли их через животноводческие ворота, производя при этом выстрелы над головами людей с целью устрашения.

Эти провокационные действия, включая стрельбу, все чаще происходят вблизи белорусской территории.