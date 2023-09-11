Прямой эфир

ГПК: польские военные выгоняют беженцев в Беларусь, стреляя поверх их голов

11 сентября 2023 09:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

На польско-белорусской государственной границе имеют место случаи применения польскими военными силы в отношении беженцев. Они используют слезоточивый газ, грубую физическую силу и даже огнестрельное оружие. Об этом информирует Государственный пограничный комитет Республики Беларусь в своем Telegram-канале.

ГПК: польские военные выгоняют беженцев в Беларусь, стреляя поверх их голов-1

Фото: Telegram-канал Государственный пограничный комитет Республики Беларусь

Были зафиксированы случаи, по которым польские военные доставляли иностранных граждан к государственной границе, а потом выгоняли их через животноводческие ворота, производя при этом выстрелы над головами людей с целью устрашения.

Эти провокационные действия, включая стрельбу, все чаще происходят вблизи белорусской территории. 

# Государственная граница Беларуси # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Почему «паспортный указ» наделал столько шума в Беларуси? Анонс ток-шоу «По существу»
11 сентября 2023 08:44

Почему «паспортный указ» наделал столько шума в Беларуси? Анонс ток-шоу «По существу»

ГПК: более 706 тыс. иностранцев посетили Беларусь с начала безвиза
11 сентября 2023 08:28

ГПК: более 706 тыс. иностранцев посетили Беларусь с начала безвиза

Здравствуйте, минчанин! Женщин, ставших мамами в День города, поздравят в столице
11 сентября 2023 08:22

Здравствуйте, минчанин! Женщин, ставших мамами в День города, поздравят в столице