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Лукашенко заявил, что Эрдоган превзошёл ожидания турецкого народа

11 сентября 2023 10:04
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В Беларуси проявляют интерес к суверенной независимой политике, которая реализуется в Турции. В стране решаются вопросы так, как нужно народу этой страны. Такое заявление сделал Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник, 11 сентября, во время встречи с послом Турции Мустафой Озджаном, информирует пресс-служба белорусского лидера.

Лукашенко отметил, что по этой части турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган превзошел все ожидания турецкого народа. Президент Беларуси обратил внимание, что в нашей стране готовы делать все для развития Турции. Белорусский лидер обозначил, что это не благотворительность: мы тоже от этого должны иметь и имеем соответствующий результат. Лукашенко также обратил внимание, что за последнее время странам удалось сделать многое по части углубления отношений, но вопросы еще остаются, и их нужно решать.

# Беларусь-Турция # общество # Александр Лукашенко

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