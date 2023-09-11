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Почему «паспортный указ» наделал столько шума в Беларуси? Анонс ток-шоу «По существу»

11 сентября 2023 08:44
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Дубликат бесценного груза. Почему «паспортный указ» наделал много шума? Как теперь будет проходить процедура, кому трэба дома бываць часцей и действительно ли такая мера – экзамен на любовь к Родине? На площадке ток-шоу «По существу»  развернется дискуссия.

Почему «паспортный указ» наделал столько шума в Беларуси? Анонс ток-шоу «По существу»-1

Присоединиться к разговору, задать вопрос или предложить тезис для обсуждения может каждый зритель. Для этого считывайте QR-код, который появится со стартом эфира на экране, и переходите в чат на платформе YouTube. Подключайтесь к единственному на отечественном телевидении ток-шоу в прямом эфире.

Сегодня, 11 сентября, в 18:30 будем говорить по существу.

# Государственная политика # общество # Фотофакт

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