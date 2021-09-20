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Открывается 65-я сессия Генеральной конференции МАГАТЭ. Белорусскую делегацию возглавляет министр энергетики

20 сентября 2021 09:13
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Новости Беларуси. Продвижение достижений ядерной науки и технологий, их безопасность. 65-я сессия Генеральной конференции МАГАТЭ 20 сентября открываться в Вене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Открывается 65-я сессия Генеральной конференции МАГАТЭ. Белорусскую делегацию возглавляет министр энергетики-1

Белорусскую делегацию на ней возглавляет министр энергетики. Выступление Виктора Каранкевича запланировано на пленарном заседании сессии. В стенах офиса Международного агентства по атомной энергии будет представлена и белорусская экспозиция.  

Открывается 65-я сессия Генеральной конференции МАГАТЭ. Белорусскую делегацию возглавляет министр энергетики-4

На ней разместят информацию о наших достижениях в сфере ядерной энергетики, реализации проекта по строительству БелАЭС, а также о развитии социально-экономической инфраструктуры Островца – города атомщиков. Беларусь взаимодействует с МАГАТЭ по всему спектру деятельности агентства. За минувшее десятилетие его эксперты провели у нас все ключевые миссии, рекомендованные для стран, строящих свою первую АЭС.  

# АЭС в Беларуси # общество # Виктор Каранкевич # Фотофакт

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