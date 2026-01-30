Лукашенко посещает ОАО «Планар» и принимает участие в запуске уникального производства

Сегодня, 30 января, Александр Лукашенко посещает холдинг «Планар». Главе государства докладывают об итогах развития предприятия за последние годы, а также целях и ключевые задачах на предстоящую пятилетку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко ставит перед отечественной микроэлектронной промышленностью задачу бежать на полшага впереди, производя востребованную в мире продукцию. Микроэлектроника сегодня востребована в мире. И Беларусь – единственная страна, которая сохранила это производство в таком объеме.

«Мы все сохранили, что нам осталось от советского наследия», – заявил белорусский лидер. В ходе визита Президент знакомится с производственными процессами и примет участие в запуске Центра специального технологического оборудования для производства фотошаблонов и микрооптики.