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Лукашенко посещает ОАО «Планар» и принимает участие в запуске уникального производства

30 января 2026 07:38
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Сегодня, 30 января, Александр Лукашенко посещает холдинг «Планар». Главе государства докладывают об итогах развития предприятия за последние годы, а также целях и ключевые задачах на предстоящую пятилетку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко посещает ОАО «Планар» и принимает участие в запуске уникального производства-2

Александр Лукашенко ставит перед отечественной микроэлектронной промышленностью задачу бежать на полшага впереди, производя востребованную в мире продукцию. Микроэлектроника сегодня востребована в мире. И Беларусь – единственная страна, которая сохранила это производство в таком объеме.

«Мы все сохранили, что нам осталось от советского наследия», – заявил белорусский лидер. В ходе визита Президент знакомится с производственными процессами и примет участие в запуске Центра специального технологического оборудования для производства фотошаблонов и микрооптики. 

Больше подробностей расскажем в следующем выпуске новостей – в 13:30.

# Александр Лукашенко # Предприятия Беларуси

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