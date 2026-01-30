В Беларуси проходит призыв военнообязанных на сборы в рамках проверки боеготовности ВС

В Беларуси по поручению Президента продолжается масштабная проверка боеготовности Вооруженных Сил. В ее рамках проходят мероприятия по призыву военнообязанных на военные сборы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На один из полигонов Брестской области продолжает прибывать пополнение. В пункте приема личного состава, военнообязанные получают обмундирование и снаряжение. Впереди этап боевой учебы. Главная задача – восстановить навыки по своим военно-учетным специальностям. Под руководством опытных инструкторов военнослужащим предстоит выполнить задачи в рамках поставленных учебных и боевых целей.

Давид Горгадзе, военнообязанный:

В принципе, данное мероприятие внеплановое, поэтому и для большинства эта повестка оказалась немножко неожиданной. Поэтому я пришел на рабочее место, меня вызвали в отдел кадров, я получил повестку и в соответствии с ней явился сегодня на пункт сбора, после чего я оказался здесь. Учитывая, что ситуация нынче неспокойная, нужно быть готовым ко всему. Поэтому данное мероприятие позволяет мобилизироваться и человеку, узнать свой ресурс и ресурс всей системы, которая позволяет нести защиту нашей страны.

