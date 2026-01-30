Минобороны Польши закупает новые зенитные системы для борьбы с дронами

Польша продолжает модернизацию своих Вооруженных Сил. Контракт на закупку зенитных систем для борьбы с дронами подписало Министерство обороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такая инициатива польского военного ведомства обойдется бюджету в 15 миллиардов злотых или более 3,5 миллиарда евро. Это одна из крупнейших сделок в 2026 году.

Новые комплексы ПВО предназначены для обеспечения многоуровневой защиты от беспилотников. От их обнаружения и нарушения связи до уничтожения. Первые комплексы из почти 20 батарей поступят на вооружение армии уже в следующем году. Они станут частью создаваемой в Польше комплексной системы противовоздушной и противоракетной обороны. Как сообщили в Министерстве обороны Польши, разместят новое вооружение, в первую очередь, на границе с Беларусью.