В Национальной библиотеке состоялся праздничный бал «Однажды на Рождество»

Когда в библиотеке не должно быть тишины. Танцы, песни, стихи, классическая музыка и изысканные костюмы. Праздничный бал «Однажды на Рождество» прошел в белорусском алмазе знаний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бал в Национальной библиотеке собрал вместе любителей танца и культурного досуга. Более 30 пар закружились в вальсе под классическую музыку. Особого шарма мероприятию добавил вечерний дресс-код: все участники были в изысканных костюмах. Масштабную программу представили коллективы из всей Беларуси. Некоторые из них любительские. Для гостей подготовили и мастер-классы. Особенностью бальной программы стали рождественские стихи и песни.

Аля Молош, участница танцевального коллектива «Минская зорка»:

Первый раз были, тоже танцевали. Сейчас мы представляем третье отделение. У нас много танцев, мы во всех мастер-классах участвуем. То есть мы такие, нам очень нравятся танцы.

Алексей Чулков, участник студии исторической бальной хореографии «Монплизир»:

Работаем и занимаемся в стиле исторической реконструкции. Считаем, что это наиболее красивое, яркое и интересное направление. В данном случае я в костюме середины XVIII века, это время самых пышных и красивых нарядов. У всех желающих была возможность не только приобщиться к танцам, но и увидеть редкие книги и красивые картины. В антрактах для гостей работали библиотечные площадки. Это выставки, показ батлеечного театра и различные активности. В зале нотных и аудиовизуальных документов можно было самостоятельно выбрать виниловую пластинку и прослушать ее.

Галина Нестерович:

Такие разноплановые мероприятия. Я вижу, что здесь в музей пришли и молодые люди со своими маленькими детками. И им это интересно. Я поддерживаю, очень благодарю даже от имени своего лично и от моих подруг, что все это продумано, организовано очень хорошо. Людей тоже пришло очень много с хорошим настроением.