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В Национальной библиотеке состоялся праздничный бал «Однажды на Рождество»

04 января 2025 17:20
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Когда в библиотеке не должно быть тишины. Танцы, песни, стихи, классическая музыка и изысканные костюмы. Праздничный бал «Однажды на Рождество» прошел в белорусском алмазе знаний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Национальной библиотеке состоялся праздничный бал «Однажды на Рождество»-2

Бал в Национальной библиотеке собрал вместе любителей танца и культурного досуга. Более 30 пар закружились в вальсе под классическую музыку. Особого шарма мероприятию добавил вечерний дресс-код: все участники были в изысканных костюмах. Масштабную программу представили коллективы из всей Беларуси. Некоторые из них любительские. Для гостей подготовили и мастер-классы. Особенностью бальной программы стали рождественские стихи и песни.

В Национальной библиотеке состоялся праздничный бал «Однажды на Рождество»-4

Аля Молош, участница танцевального коллектива «Минская зорка»:
Первый раз были, тоже танцевали. Сейчас мы представляем третье отделение. У нас много танцев, мы во всех мастер-классах участвуем. То есть мы такие, нам очень нравятся танцы.

В Национальной библиотеке состоялся праздничный бал «Однажды на Рождество»-6

Алексей Чулков, участник студии исторической бальной хореографии «Монплизир»:
Работаем и занимаемся в стиле исторической реконструкции. Считаем, что это наиболее красивое, яркое и интересное направление. В данном случае я в костюме середины XVIII века, это время самых пышных и красивых нарядов.

У всех желающих была возможность не только приобщиться к танцам, но и увидеть редкие книги и красивые картины. В антрактах для гостей работали библиотечные площадки. Это выставки, показ батлеечного театра и различные активности. В зале нотных и аудиовизуальных документов можно было самостоятельно выбрать виниловую пластинку и прослушать ее.

В Национальной библиотеке состоялся праздничный бал «Однажды на Рождество»-8

Галина Нестерович:
Такие разноплановые мероприятия. Я вижу, что здесь в музей пришли и молодые люди со своими маленькими детками. И им это интересно. Я поддерживаю, очень благодарю даже от имени своего лично и от моих подруг, что все это продумано, организовано очень хорошо. Людей тоже пришло очень много с хорошим настроением.

В Национальной библиотеке состоялся праздничный бал «Однажды на Рождество»-10

Александр Сироткин, участник ансамбля бального и историко-бытового танца «Серебряный век» (Гомель):
Атмосфера очень приятная, очень теплая, очень хорошо. Мы здесь уже не первый раз, поэтому знакомо все и стараемся доставить радость людям.

Также напомним, что возле Национальной библиотеки работает зимняя ярмарка. Она будет открыта до 7 января. Гости могут прокатиться на новогодней карусели или паровозике, посмотреть представления кукольного театра и сделать снимки на праздничных фотозонах.

# Национальная библиотека Республики Беларусь # Рождество

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