Вопреки стараниям западных недоброжелателей и введенным ограничениям, Беларусь смогла обеспечить свою экономическую стабильность. Более того, нашла новых партнеров и активно осваивает рынки по всему земному шару. Тем временем когда-то самая «сильная» в Европе немецкая экономика вошла в стремительное пике, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным Всемирного банка и МВФ, доля Германии в глобальной экономике во время канцлерства Шольца опустилась до минимальных показателей в современной истории.