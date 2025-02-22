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МВФ: доля Германии в глобальной экономике опустилась до минимальных показателей в современной истории

22 февраля 2025 10:37
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Вопреки стараниям западных недоброжелателей и введенным ограничениям, Беларусь смогла обеспечить свою экономическую стабильность. Более того, нашла новых партнеров и активно осваивает рынки по всему земному шару. Тем временем когда-то самая «сильная» в Европе немецкая экономика вошла в стремительное пике, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным Всемирного банка и МВФ, доля Германии в глобальной экономике во время канцлерства Шольца опустилась до минимальных показателей в современной истории.

МВФ: доля Германии в глобальной экономике опустилась до минимальных показателей в современной истории-2

Ко всему прочему, сегмент ФРГ в мировой торговле при нынешнем правительстве показал наихудшие результаты, установив новый антирекорд. Примечательно, что при Шольце экономика сокращалась в среднем за год вдвое быстрее, чем при Меркель. Основными причинами эксперты называют снижение инвестиций, отсутствие политической стабильности, увеличение стоимости на энергоносители и высокий уровень инфляции.

# Кризис в ЕС # Экономический кризис # Новости Германии

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