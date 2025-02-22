Латвия может запретить пассажирские перевозки с Беларусью и Россией. Партия «Национальное объединение» внесла на рассмотрение в Сейм соответствующий законопроект, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно документу, кабмин должен до 17 марта подготовить распоряжение о закрытии погранпунктов для общественного пассажирского транспорта. Ранее комиссия по региональной политике латвийского парламента уже поддержала предложение запретить туроператорам организовывать туры в Беларусь и Россию. Также до этого главы Минобороны и МВД прибалтийской республики призвали жителей страны воздержаться от поездок в наши государства.