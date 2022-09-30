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Лукашенко подписал ряд законов, которые существенно облегчат жизнь бизнесу

30 сентября 2022 18:49
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Новости Беларуси. Торговые войны и тенденциозные трактовки защиты рынков канут в Лету. Глава государства подписал законы, которые существенно облегчат жизнь бизнесу, сообщили в программу Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко подписал ряд законов, которые существенно облегчат жизнь бизнесу-1

Ранее парламентарии ратифицировали два протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе и Соглашение об осуществлении аудиторской деятельности в рамках ЕАЭС. В итоге устранены пробелы правового регулирования, приведена к единообразию терминология. Изменения коснутся вопросов применения антидемпинговых мер по отношению к третьим странам, взимания косвенных налогов и контроля за их уплатой, а также конкуренции и государственного ценового регулирования. Сегодня под этими законами поставил подпись Президент. Протокол о внесении изменений в договор о ЕАЭС был создан по поручению глав государств союза. Комплексную корректировку документа провели, опираясь на правоприменительную практику и замечания производителей. Внесено более 130 правок.

Лукашенко подписал ряд законов, которые существенно облегчат жизнь бизнесу-4

Ирина Новикова, доктор экономических наук:
Касается санитарных, фитосанитарных и ветеринарных норм. С другой стороны – Евразийская экономическая комиссия наделяется дополнительным правом. Смотрят, нанесет ли тот или иной договор, соглашение бизнесу какой-то урон. С другой – они наделяются правом просмотреть все те законы, которые приняты.

Лукашенко подписал ряд законов, которые существенно облегчат жизнь бизнесу-7

Теперь торговые споры будут сведены к минимуму. У ЕЭК появляются дополнительные возможности регулировать эти процессы, а само соглашение об осуществлении аудиторской деятельности в странах ЕАЭС гарантирует четкие правила аудита. Евразийская экономическая комиссия также сможет проводить оценки воздействия международных договоров в рамках ЕАЭС, которые могут оказать влияние на ведение предпринимательской деятельности.

# Закон # общество # Александр Лукашенко # Ирина Новикова # Фотофакт

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