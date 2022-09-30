Лукашенко подписал ряд законов, которые существенно облегчат жизнь бизнесу

Новости Беларуси. Торговые войны и тенденциозные трактовки защиты рынков канут в Лету. Глава государства подписал законы, которые существенно облегчат жизнь бизнесу, сообщили в программу Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее парламентарии ратифицировали два протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе и Соглашение об осуществлении аудиторской деятельности в рамках ЕАЭС. В итоге устранены пробелы правового регулирования, приведена к единообразию терминология. Изменения коснутся вопросов применения антидемпинговых мер по отношению к третьим странам, взимания косвенных налогов и контроля за их уплатой, а также конкуренции и государственного ценового регулирования. Сегодня под этими законами поставил подпись Президент. Протокол о внесении изменений в договор о ЕАЭС был создан по поручению глав государств союза. Комплексную корректировку документа провели, опираясь на правоприменительную практику и замечания производителей. Внесено более 130 правок.

Ирина Новикова, доктор экономических наук:

Касается санитарных, фитосанитарных и ветеринарных норм. С другой стороны – Евразийская экономическая комиссия наделяется дополнительным правом. Смотрят, нанесет ли тот или иной договор, соглашение бизнесу какой-то урон. С другой – они наделяются правом просмотреть все те законы, которые приняты.