Взаимоотношения с Польшей, Беларусь 90-х и выборы. Лукашенко ответил на вопросы журналистов

О том, что экспорт – важнейшая составляющая для развития нашей страны, Президент говорил накануне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О том, что экспорт – важнейшая составляющая для развития нашей страны, Президент говорил накануне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мы не потребляем столько, сколько производим, потому каждая зарубежная командировка белорусского представительства должна быть не туристической, а приносить весомый торгово-экономический эффект. Собственно, к любому государству мы относимся как к партнеру, состоявшемуся или потенциальному.
Именно с экономической точки зрения Александр Лукашенко ответил на вопрос журналиста пула Игоря Тура касательно взаимоотношений с Польшей и закрытых пунктов пропуска, который прозвучал в ходе посещения главой государства технопарка.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Да хоть все пусть закроют. Мы же туда не ездим, мы туда ничего не возим. Что, Мотовелозавод возит туда продавать продукцию? Нет. Они же санкции против нас ввели. Ввели – хорошо.
Ну мы и не боремся против той миграции и людей, которые там хотят жить и которые туда идут. Я уже тысячу раз об этом говорил: с петлей на шее я не буду их защищать. То есть они набросили на мой народ санкции, а я их должен защищать? Нет.
Как отметил Александр Лукашенко, болтать польские власти могут сколько угодно, пусть так и остается. Однако любые телодвижения мы держим в фокусе внимания. Так, госсекретарь Совета безопасности заявил о планах Запада захватить приграничные районы Беларуси. Использовать уже традиционно намерены беглых.
Президент ответил и на вопрос журналистов о том, следит ли он за ходом электоральной кампании.
Александр Лукашенко:
Если честно, не слежу. Нет времени просто для этого. Где-то даже сокращаться приходится. Знаю, что идут дебаты. Но ни одних дебатов я не видел. Сейчас не до дебатов. Сегодня не слова нужны. Сегодня нужны дела.
И Беларусь никогда не будет Беларусью 90-х годов, когда меня молодого избирали Президентом. Она уже такой не будет. Тогда мы не могли мечтать об этих дворцах, о производстве и прочем. Тогда надо было выживать. А сейчас надо развиваться, бороться.
Я это знаю больше чем кто-либо. Потому продолжаю заниматься своими вопросами. До весны я должен все задолженности зачистить и сделать. И хлеб надо будет сеять. Никуда мы не денемся. С этим Президентом, с другим – вам хлеб придется сеять. Потому что без хлеба никуда. Ну и потом, а нам что, шоу надо? Нет. Если бы мы сейчас развернули это шоу на всю страну и друг в друга начали стрелять, весело бы было? А что потом? Поэтому спокойно идем к выборам. Если найдете возможность и время – придите проголосовать.
Глава государства также констатировал, что порой предвыборные заявления политиков разнятся с реальными делами. Александр Лукашенко привел в пример Дональда Трампа. Баллотируясь, он был готов за сутки прекратить войну в Украине. Сегодня риторика сменилась: сделать это оказалось не так просто. Такова политика, подчеркнул белорусский лидер, здесь не бывает легко.