Взаимоотношения с Польшей, Беларусь 90-х и выборы. Лукашенко ответил на вопросы журналистов

О том, что экспорт – важнейшая составляющая для развития нашей страны, Президент говорил накануне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мы не потребляем столько, сколько производим, потому каждая зарубежная командировка белорусского представительства должна быть не туристической, а приносить весомый торгово-экономический эффект. Собственно, к любому государству мы относимся как к партнеру, состоявшемуся или потенциальному. Именно с экономической точки зрения Александр Лукашенко ответил на вопрос журналиста пула Игоря Тура касательно взаимоотношений с Польшей и закрытых пунктов пропуска, который прозвучал в ходе посещения главой государства технопарка.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Да хоть все пусть закроют. Мы же туда не ездим, мы туда ничего не возим. Что, Мотовелозавод возит туда продавать продукцию? Нет. Они же санкции против нас ввели. Ввели – хорошо. Ну мы и не боремся против той миграции и людей, которые там хотят жить и которые туда идут. Я уже тысячу раз об этом говорил: с петлей на шее я не буду их защищать. То есть они набросили на мой народ санкции, а я их должен защищать? Нет. Как отметил Александр Лукашенко, болтать польские власти могут сколько угодно, пусть так и остается. Однако любые телодвижения мы держим в фокусе внимания. Так, госсекретарь Совета безопасности заявил о планах Запада захватить приграничные районы Беларуси. Использовать уже традиционно намерены беглых.