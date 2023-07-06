Лукашенко ответил на вопрос, что ждёт мир

Миропорядок сегодня уничтожен. Мы не живем по законам международного права. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг, 6 июля, на встрече с представителями зарубежных и белорусских средств массовой информации, информирует Telegram-канал «Пул Первого».

Президент отметил, что сегодня мы не живем даже по понятиям. Это происходит благодаря играм, которые ведут крупные страны нашей планеты.

“Нас ждет уход в небытие однополярной системы. Появляется многополярность . И этот процесс уже не остановить”, – сказал Лукашенко.

Президент заявил, что развитие мира будет связано с Востоком. Развивается Азия, проявляет себя Африка и государства Ближнего Востока.