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Под Гродно предотвратили вооружённое нападение боевиков. На границе прошли учения

10 августа 2021 19:09
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Новости Беларуси. Выявить, блокировать и ликвидировать вооруженное бандформирование. Таков замысел второго этапа комплексного оперативно-тактического учения с Гродненской пограничной группой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под Гродно предотвратили вооружённое нападение боевиков. На границе прошли учения-1

И пусть сценарий этих маневров учебный, но обстановка на внешних контурах сегодня держит в тонусе. Вторую неделю более 160 военнообязанных, призванных из запаса, тренируются на военном сборе. Они усиливают охрану государственной границы. Эпицентром этих маневров стал Гожский военный полигон.

С места учения репортаж Галины Буро.

Под Гродно предотвратили вооружённое нападение боевиков. На границе прошли учения-4

Дрожь земли. Пограничники вступили в схватку с нарушителями государственной границы. По замыслу учения цель противника – проведение диверсий и терактов. Задача наших – не допустить.

Под Гродно предотвратили вооружённое нападение боевиков. На границе прошли учения-7

Галина Буро, корреспондент:
Поступила оперативная информация, что в этих местах может находиться вооруженная диверсионная группа, проникшая с территории сопредельного государства. Пограничники провели поиск и обнаружили бандформирование.

Первой зацепкой стали следы на контрольно-следовой полосе. Пограничный наряд тут же доложил дежурному – застава в ружье.

Под Гродно предотвратили вооружённое нападение боевиков. На границе прошли учения-10

Тревога! Тревога!

Под Гродно предотвратили вооружённое нападение боевиков. На границе прошли учения-13

Поиск на местности, проверка гражданских авто, внимание к деталям. В помощь умная техника по охране границы. Овчарки идут по следу. С неба – авиация органов пограничной службы, с воды – плавучие средства.

Под Гродно предотвратили вооружённое нападение боевиков. На границе прошли учения-16

Владимир Мельниченко, заместитель руководителя учения:
К пограничному поиску привлечены силы и средства подразделений границы, резервов начальника пограничной группы подразделения Министерства обороны, принятого в оперативное подчинение, а также военнослужащие мобилизационного резерва.

Под Гродно предотвратили вооружённое нападение боевиков. На границе прошли учения-19

Бандформирование обнаружено. Но разведгруппу пограничников боевики встречают огнем. И вот поступает приказ уничтожить. В бой идут пограничные боевые разведывательно-дозорные машины, стрельба из различных видов оружия. В помощь – рота мотострелков Вооруженных Сил при поддержке авиации. Враг пытается прорваться, атаковать, но все же терпит поражение. Победа.

Это был, можно сказать, экзамен для свыше 160 военнообязанных, призванных из резерва. Ведь на протяжении почти недели они тренировались, вспоминали приемы и способы охраны границы, которым когда-то обучались на срочной службе.

Под Гродно предотвратили вооружённое нападение боевиков. На границе прошли учения-22

Александр Рогатко, участник сбора:
Я служил семь лет назад здесь, в Гродненской пограничной службе, на четвертой заставе. На границе появилась более современная техника, появились тепловизоры, камеры, всякие датчики, фотоловушки. Теперь лучше и проще стало пограничникам все видеть, наблюдать за границей.

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Белорусы всегда доброжелательно относились к соседям и готовы это делать и впредь, но только при условии, что шаг навстречу будет обоюдным. А пока держим руку на пульсе. Впереди – завершающий этап оперативно-тактического учения с Гродненской пограничной группой. Участники сбора отработают учебно-боевые задачи уже в пункте пропуска.

# Государственная граница Беларуси # общество # Александр Вольфович # Галина Буро # Фотофакт

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