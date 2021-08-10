Под Гродно предотвратили вооружённое нападение боевиков. На границе прошли учения

Новости Беларуси. Выявить, блокировать и ликвидировать вооруженное бандформирование. Таков замысел второго этапа комплексного оперативно-тактического учения с Гродненской пограничной группой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И пусть сценарий этих маневров учебный, но обстановка на внешних контурах сегодня держит в тонусе. Вторую неделю более 160 военнообязанных, призванных из запаса, тренируются на военном сборе. Они усиливают охрану государственной границы. Эпицентром этих маневров стал Гожский военный полигон. С места учения репортаж Галины Буро.

Дрожь земли. Пограничники вступили в схватку с нарушителями государственной границы. По замыслу учения цель противника – проведение диверсий и терактов. Задача наших – не допустить.

Галина Буро, корреспондент:

Поступила оперативная информация, что в этих местах может находиться вооруженная диверсионная группа, проникшая с территории сопредельного государства. Пограничники провели поиск и обнаружили бандформирование. Первой зацепкой стали следы на контрольно-следовой полосе. Пограничный наряд тут же доложил дежурному – застава в ружье.

Тревога! Тревога!

Поиск на местности, проверка гражданских авто, внимание к деталям. В помощь умная техника по охране границы. Овчарки идут по следу. С неба – авиация органов пограничной службы, с воды – плавучие средства.

Владимир Мельниченко, заместитель руководителя учения:

К пограничному поиску привлечены силы и средства подразделений границы, резервов начальника пограничной группы подразделения Министерства обороны, принятого в оперативное подчинение, а также военнослужащие мобилизационного резерва.

Бандформирование обнаружено. Но разведгруппу пограничников боевики встречают огнем. И вот поступает приказ уничтожить. В бой идут пограничные боевые разведывательно-дозорные машины, стрельба из различных видов оружия. В помощь – рота мотострелков Вооруженных Сил при поддержке авиации. Враг пытается прорваться, атаковать, но все же терпит поражение. Победа. Это был, можно сказать, экзамен для свыше 160 военнообязанных, призванных из резерва. Ведь на протяжении почти недели они тренировались, вспоминали приемы и способы охраны границы, которым когда-то обучались на срочной службе.