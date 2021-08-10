Вольфович: упрёки о том, что мы перестали охранять государственную границу, абсолютно безосновательны

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

Упреки наших некоторых коллег европейских о том, что мы перестали охранять государственную границу, абсолютно безосновательны. Мы как ее охраняли, так и выполняем точно также. Ну а те факты, которые сегодня происходят, к сожалению, на литовской, польской границе, не делают чести нашим коллегам, нашим соседям. Польские коллеги тоже пытаются сейчас подражать литовским, но это тоже, наверное, не сделает им чести, правильно? Вчера глава государства сказал: надо не идти на конфронтацию, а искать пути решения, пока мы не перешли красную черту.