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ВСУ используют спортивное оружие из Чехии в зоне СВО

04 октября 2025 11:51
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ВСУ используют спортивное оружие из Чехии в зоне СВО-0

Военнослужащие ВС Украины в ходе выполнения боевых задач на Запорожском направлении применяют спортивно-охотничье оружие, пишет РИА Новости.

У бойцов ВС РФ в качестве трофея оказалась винтовка «CZ527», произведенная в Чехии. По словам представителя российских силовых структур, указанная «CZ527» является малокалиберным гражданским спортивно-охотничьим оружием. На винтовке отсутствовал оптический прицел или другое специальное приспособление, улучшающих характеристики дальности и эргономичности.

Фото: Pinterest
 

# Международная политика

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