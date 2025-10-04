Военнослужащие ВС Украины в ходе выполнения боевых задач на Запорожском направлении применяют спортивно-охотничье оружие, пишет РИА Новости.

У бойцов ВС РФ в качестве трофея оказалась винтовка «CZ527», произведенная в Чехии. По словам представителя российских силовых структур, указанная «CZ527» является малокалиберным гражданским спортивно-охотничьим оружием. На винтовке отсутствовал оптический прицел или другое специальное приспособление, улучшающих характеристики дальности и эргономичности.

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