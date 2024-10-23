Фундук, абрикосы, персики. Рассказываем о выращивании экзотических культур в Беларуси

Виноград, фундук, абрикосы, персики. Еще пару десятков лет назад эти теплолюбивые культуры были экзотикой для белорусов. Их привозили из южных стран. Сегодня многие наши садоводы выращивают их на своих приусадебных участках. Причем собирают богатый урожай.

Василий Левшунов, заведующий отделом питомниководства Института плодоводства:

Как свидетельствует анализ метеоданных, последние 29 лет среднегодовая температура воздуха у нас в Беларуси изменилась на полтора градуса в сторону повышения. В связи с этим увеличилась сумма активных температур. Раньше весной начинается вегетация растений. Все это создает хорошие термические ресурсы для того, чтобы теплолюбивые культуры, такие как абрикос и персик, могли произрастать и радовать нас урожаем.