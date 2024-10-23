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Фундук, абрикосы, персики. Рассказываем о выращивании экзотических культур в Беларуси

23 октября 2024 13:01
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Виноград, фундук, абрикосы, персики. Еще пару десятков лет назад эти теплолюбивые культуры были экзотикой для белорусов. Их привозили из южных стран. Сегодня многие наши садоводы выращивают их на своих приусадебных участках. Причем собирают богатый урожай.

Фундук, абрикосы, персики. Рассказываем о выращивании экзотических культур в Беларуси-2

Василий Левшунов, заведующий отделом питомниководства Института плодоводства:
Как свидетельствует анализ метеоданных, последние 29 лет среднегодовая температура воздуха у нас в Беларуси изменилась на полтора градуса в сторону повышения. В связи с этим увеличилась сумма активных температур. Раньше весной начинается вегетация растений. Все это создает хорошие термические ресурсы для того, чтобы теплолюбивые культуры, такие как абрикос и персик, могли произрастать и радовать нас урожаем.

Фундук, абрикосы, персики. Рассказываем о выращивании экзотических культур в Беларуси-4

Селекционный процесс по плодовым и ягодным культурам в Институте плодоводства ведется уже на протяжении почти века. Последние 20 лет культивируются и изучаются теплолюбивые деревья. Некоторые уже полностью адаптированы к нашим условиям.

Подробности в видео.

# Сельское хозяйство # Наука

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