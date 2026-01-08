Польшу лишили юниорского ЧЕ по тяжелой атлетике за отказ по визам белорусам

Польшу лишили права на проведение чемпионата Европы по тяжелой атлетике среди юниоров и молодежи 2026 года после отказа гарантировать визы для спортсменов из Беларуси и России. Об этом пишет ТАСС.

Первоначально турнир должен был пройти в Люблине в конце сентября, но исполнительный комитет Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF) перенес его в октябре в Албанию.

В федерации подчеркивают, что спорт должен быть вне политики и что она отстаивает равные возможности и недопустимость дискриминации по политическим мотивам. В заявлении отмечается приверженность защите прав атлетов и сохранению ценностей единства и солидарности.

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