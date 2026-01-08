Прямой эфир

Польшу лишили юниорского ЧЕ по тяжелой атлетике за отказ по визам белорусам

08 января 2026 15:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Польшу лишили юниорского ЧЕ по тяжелой атлетике за отказ по визам белорусам-0

Польшу лишили права на проведение чемпионата Европы по тяжелой атлетике среди юниоров и молодежи 2026 года после отказа гарантировать визы для спортсменов из Беларуси и России. Об этом пишет ТАСС.

Первоначально турнир должен был пройти в Люблине в конце сентября, но исполнительный комитет Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF) перенес его в октябре в Албанию.

В федерации подчеркивают, что спорт должен быть вне политики и что она отстаивает равные возможности и недопустимость дискриминации по политическим мотивам. В заявлении отмечается приверженность защите прав атлетов и сохранению ценностей единства и солидарности.

Фото: pixabay

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
ЕС может пойти на уступки по Гренландии в обмен на гарантии по Украине – Politico
08 января 2026 14:59

ЕС может пойти на уступки по Гренландии в обмен на гарантии по Украине – Politico

Карлсон: США не выживут без России в глобальном конфликте
08 января 2026 14:34

Карлсон: США не выживут без России в глобальном конфликте

Австралию охватила экстремальная жара
08 января 2026 14:09

Австралию охватила экстремальная жара