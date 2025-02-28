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Сотрудники МЧС помогли выбраться из ледяной ловушки лосю

28 февраля 2025 10:42
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Сотрудники МЧС не остались равнодушными, помогли выбраться из ледяной ловушки лосю, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудники МЧС помогли выбраться из ледяной ловушки лосю-2

Как рассказали местные жители, в деревне Близнецы на реке Друть сохатый провалился под лед и не мог самостоятельно выбраться на берег. Сотрудники МЧС вырезали во льду полынью, а затем направили в нее лося, который смог благополучно выйти на сушу.

# МЧС Республики Беларусь # Животные

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