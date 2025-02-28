Сотрудники МЧС помогли выбраться из ледяной ловушки лосю

Как рассказали местные жители, в деревне Близнецы на реке Друть сохатый провалился под лед и не мог самостоятельно выбраться на берег. Сотрудники МЧС вырезали во льду полынью, а затем направили в нее лося, который смог благополучно выйти на сушу.