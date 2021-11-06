Лукашенко о медобразовании: «Ты хочешь куда-то уехать, оплати нам стоимость того, что мы тебя учили, и езжай»

Новости Беларуси. Очередная суббота в рабочем графике главы государства. Сегодня, 6 ноября, Александр Лукашенко побывал в Орше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Визит Президента в красную зону из сенсации уже давно превратился в рутину. Белорусскому лидеру важно держать руку на пульсе борьбы с пандемией и лично контролировать ход лечения пациентов. Сейчас, когда медики высказывают сдержанный оптимизм по поводу выхода Беларуси на плато по заболеваемости, важно концентрировать деньги на помощь медикам. При этом зарплаты врачей и медперсонала должны сохраняться на нынешнем уровне и после волны коронавируса. Тему продолжит Виктория Ходосок. Нехватки медицинских кадров в Орше нет. Здесь стараются создать максимально комфортные условия для своих сотрудников.

Елена Койда, заведующая отделением анестезиологии и реанимации Оршанской городской больницы №1 им. Семашко Н.А.:

Ребята потом приходят к нам с большим энтузиазмом, любят свою профессию. Приходят проходить к нам интернатуру и часто остаются здесь продолжать свою трудовую деятельность по распределению в течение 2-5 лет, посему сейчас большой процент укомплектованности. Тему с дефицитом медицинских кадров сегодня заводили не раз. Главврач Сергей Карака убедительно ответил – нехватки с кадрами лично у него нет. В свою очередь Президент озвучил другую проблему: мы обучаем специалистов в вузе, а зарабатывать они едут за границу. И с этим надо что-то решать. «У меня все работают на ставку». Как решили проблему нехватки медицинских кадров в Орше (здесь подробности).