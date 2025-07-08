Лукашенко о козоводстве: должно быть удвоение, пока есть спрос!
Развитие отдельных отраслей сельскохозяйственной сферы 8 июля в центре внимания Президента. Александр Лукашенко находится с рабочей поездкой в Могилевской области. Глава государства побывал на нескольких предприятиях и дал ряд поручений, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одно из требований касается племенного козоводства. С учетом востребованности этого направления Президент ориентирует на его более быстрое и эффективное развитие. К середине 2026 года показатели по козоводству должны удвоиться. Об этом Александр Лукашенко заявил, посещая производственный участок племенного завода по выращиванию коз.
Его создание началось в 2021 году. Тогда в Беларусь были завезены почти 400 животных альпийской и зааненской пород из Австрии – в рамках реализации госпрограммы. Предприятие стало первым в стране по разведению племенных коз, что позволяет сформировать высокопродуктивные стада, сократить импорт и наладить экспорт племенной продукции. Но есть в этом вопросе и пробелы, так глава государства покритиковал племзавод за нерасторопность. Надо активнее и разводить, и продавать коз, тем более спрос есть. Уже были продажи в Узбекистан, есть заявки из России.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ты вчера руководил этим хозяйством. Сколько времени надо, чтобы удвоить производство как минимум? При наличии всего того, чего тебе не хватало.
– Грубо говоря, год. Два года.
– Нет. Сколько, год?
– Да.
– Получается, осенние окоты и весенние окоты, если не продавать.
– Это твое дело, весенние, осенние. Или ты еще где-то призакупишь этих козочек, козлов и так далее. Но год. В середине 2026-го года показатели должны удвоиться. И постоянно удваиваются, удваиваются. Что надо, пока есть спрос на рынке, надо ему это делать. А не так, расслабились... Слушай, ну смех...
– Этого вообще ничего не было в стране практически.
– Ну и что, вот ты пришел и стал.
– Нет, это не при мне строилось.
– 2021 год, 5 лет прошло. А надо год, чтобы удваивалось. Ты специалист. Разговора на эту тему не будет. Должно быть удвоение, пока есть спрос. А ходить и с протянутой рукой просить деньги – вот они, живые деньги.
На племзаводе обсуждали не только развитие производства, но и кадровые вопросы. Сейчас у Могилевского госплемпредприятия нет гендиректора – прежний руководитель ушел на новую должность в Горецкий райисполком. Президент поручил оперативно определиться с кандидатурой. После осмотра фермы Александру Лукашенко подарили двух молодых коз – зааненской и альпийской пород. Им всего 4,5 и 5 месяцев.
Прошла сегодня и дегустация. Глава государства попробовал козье молоко и сыры на основе этого продукта. Качество Александр Лукашенко оценил высоко и отметил пользу такой продукции.
На этом рабочий визит Президента в Могилевскую область не завершился. Глава государства еще ознакомился с состоянием дел на агрокомбинате «Заря». В первую очередь разговор коснулся финансово-хозяйственной деятельности предприятия, в частности вопроса с хранением кормов, где выявлены нарушения. Прозвучало поручение Александра Лукашенко – обратить на это особое внимание.
Тем не менее, хозяйство показывает хорошие результаты. Средняя рентабельность по хозяйству – 6,6 %, а в переработке – около 12 %. Достаточно успешно работает комбинат и по возделыванию различных культур. Так, урожайность озимого ячменя на поле, которое осмотрел сегодня Президент, превышает 60 центнеров с гектара. На эту сельхозкультуру глава государства в последние несколько лет обращает особое внимание.