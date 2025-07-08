Лукашенко о козоводстве: должно быть удвоение, пока есть спрос!

Развитие отдельных отраслей сельскохозяйственной сферы 8 июля в центре внимания Президента. Александр Лукашенко находится с рабочей поездкой в Могилевской области. Глава государства побывал на нескольких предприятиях и дал ряд поручений, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одно из требований касается племенного козоводства. С учетом востребованности этого направления Президент ориентирует на его более быстрое и эффективное развитие. К середине 2026 года показатели по козоводству должны удвоиться. Об этом Александр Лукашенко заявил, посещая производственный участок племенного завода по выращиванию коз.

Его создание началось в 2021 году. Тогда в Беларусь были завезены почти 400 животных альпийской и зааненской пород из Австрии – в рамках реализации госпрограммы. Предприятие стало первым в стране по разведению племенных коз, что позволяет сформировать высокопродуктивные стада, сократить импорт и наладить экспорт племенной продукции. Но есть в этом вопросе и пробелы, так глава государства покритиковал племзавод за нерасторопность. Надо активнее и разводить, и продавать коз, тем более спрос есть. Уже были продажи в Узбекистан, есть заявки из России.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ты вчера руководил этим хозяйством. Сколько времени надо, чтобы удвоить производство как минимум? При наличии всего того, чего тебе не хватало.

– Грубо говоря, год. Два года.

– Нет. Сколько, год?

– Да.

– Получается, осенние окоты и весенние окоты, если не продавать.

– Это твое дело, весенние, осенние. Или ты еще где-то призакупишь этих козочек, козлов и так далее. Но год. В середине 2026-го года показатели должны удвоиться. И постоянно удваиваются, удваиваются. Что надо, пока есть спрос на рынке, надо ему это делать. А не так, расслабились... Слушай, ну смех...

– Этого вообще ничего не было в стране практически.

– Ну и что, вот ты пришел и стал.

– Нет, это не при мне строилось.

– 2021 год, 5 лет прошло. А надо год, чтобы удваивалось. Ты специалист. Разговора на эту тему не будет. Должно быть удвоение, пока есть спрос. А ходить и с протянутой рукой просить деньги – вот они, живые деньги.

На племзаводе обсуждали не только развитие производства, но и кадровые вопросы. Сейчас у Могилевского госплемпредприятия нет гендиректора – прежний руководитель ушел на новую должность в Горецкий райисполком. Президент поручил оперативно определиться с кандидатурой. После осмотра фермы Александру Лукашенко подарили двух молодых коз – зааненской и альпийской пород. Им всего 4,5 и 5 месяцев.

Прошла сегодня и дегустация. Глава государства попробовал козье молоко и сыры на основе этого продукта. Качество Александр Лукашенко оценил высоко и отметил пользу такой продукции.