Что самое безумное делали минчане – провели опрос

Алина Трус, корреспондент:
Новое утро определенно точно начинается с позитива и вопроса для минчан, а еще сегодня день незапланированных безумств. Давайте узнаем какие самые безбашенные поступки совершали жители столицы?
Алина Трус, корреспондент:
Новое утро определенно точно начинается с позитива и вопроса для минчан, а еще сегодня день незапланированных безумств. Давайте узнаем какие самые безбашенные поступки совершали жители столицы?
Сочетала не сочетаемые продукты. Мне захотелось почему-то соленого огурца с медом.
Не мечтаю я прыгнуть с парашютом, мне хватает эмоций.
Не говорила маме, куда я еду ночевать. Говорила, что дома, но на самом деле не дома.
Приходила в косплее на пары. Реакция преподавателей шедевральна.
Безрассудного, наверное, ничего не делала, но хотела бы покататься на вертолете.
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