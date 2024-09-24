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Что самое безумное делали минчане – провели опрос

24 сентября 2024 13:33
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Что самое безумное делали минчане – провели опрос-1

Алина Трус, корреспондент:
Новое утро определенно точно начинается с позитива и вопроса для минчан, а еще сегодня день незапланированных безумств. Давайте узнаем какие самые безбашенные поступки совершали жители столицы?

Что самое безумное делали минчане – провели опрос-3

Сочетала не сочетаемые продукты. Мне захотелось почему-то соленого огурца с медом.

Что самое безумное делали минчане – провели опрос-5

Не мечтаю я прыгнуть с парашютом, мне хватает эмоций.

Что самое безумное делали минчане – провели опрос-7

Не говорила маме, куда я еду ночевать. Говорила, что дома, но на самом деле не дома.

Что самое безумное делали минчане – провели опрос-9

Приходила в косплее на пары. Реакция преподавателей шедевральна.

Что самое безумное делали минчане – провели опрос-11

Безрассудного, наверное, ничего не делала, но хотела бы покататься на вертолете.

Подробнее в видео.

# Алина Трус

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