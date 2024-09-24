Что самое безумное делали минчане – провели опрос

Алина Трус, корреспондент:

Новое утро определенно точно начинается с позитива и вопроса для минчан, а еще сегодня день незапланированных безумств. Давайте узнаем какие самые безбашенные поступки совершали жители столицы?

Сочетала не сочетаемые продукты. Мне захотелось почему-то соленого огурца с медом.

Не мечтаю я прыгнуть с парашютом, мне хватает эмоций.

Не говорила маме, куда я еду ночевать. Говорила, что дома, но на самом деле не дома.

Приходила в косплее на пары. Реакция преподавателей шедевральна.