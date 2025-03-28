Авдонин: наша основная задача – это дальнейшее укрепление экономики

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Обратите внимание: наш Президент на протяжении всех трех десятков лет всегда ориентировался только на одно – обеспечить мир и порядок на нашей земле. При этом сейчас в рамках речи на инаугурацию Президент, обратите внимание, как раз и указал, что наша основная задача – это дальнейшее укрепление экономики.

Большой блок выступлений Президента был как раз посвящен экономике и дальнейшему развитию. Почему? Потому что экономика является базисом. Наличие сильного, крепкого базиса экономического дает возможность дальнейшего развития и укрепления безопасности, суверенитета, независимости и высших форм общественного сознания, коими являются искусство, культура, религия, идеология.

И, конечно же, мы, Президент четко сказал, будем заниматься самыми передовыми направлениями: и искусственным интеллектом, биотехнологиями, и космосом, и телекоммуникацией, микроэлектроникой. Все те направления, которые сейчас дают максимальный экономический эффект. Ими занимаются крупнейшие корпорации. Мы тоже государство-корпорация. Мы тоже красиво. Хорошо зарабатываем деньги, умеем это делать. На внешних рынках мы обеспечиваем продвижение нашего экспорта.