Авдонин: Единство – это высшая степень развития и ценность для белорусов

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Президент как раз акцентировал внимание, что для нас, белорусов, высшей, наверное, степенью развития и ценностью является единство. Потому что ни при каких обстоятельствах нельзя допустить, чтобы в нашем обществе сформировались некие группы, которые начали надувать бы щеки, становиться некой псевдоэлиткой, которая на каком-то этапе решила бы разделиться или отделиться от своего народа. и в последующем предать свой народ. Так происходило и на Украине, и в других странах постсоветского пространства. Вот это самое страшное. Поэтому Президент как раз и в своей речи, в выступлении обращал внимание на единство. Единство как раз и выражается в том, чтобы каждый из нас на своих должностях нес ответственность и за своих подчиненных, и в первую очередь за белорусский народ, за те сферы жизнедеятельности, которые он отвечает.