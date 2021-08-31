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Региональный форум «Беларусь адзіная» 31 августа прибыл в Витебск

31 августа 2021 07:12
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Новости Беларуси. Региональный форум «Беларусь адзіная» продолжает путешествие по стране. 31 августа гостей принимает Витебск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Региональный форум «Беларусь адзіная» 31 августа прибыл в Витебск -1

Представители районных властей, депутаты, политологи, редакторы региональных СМИ, а также молодежь – все вместе в формате диалога обсуждают вопросы социально-политической трансформации в обществе в контексте Года народного единства.

Региональный форум «Беларусь адзіная» 31 августа прибыл в Витебск -4

Еще одной важной темой стали внесения изменений в Конституцию и работа над этим специальной комиссии. И в этих вопросах как никогда важно услышать голоса из регионов. Стартовал форум 20 августа в Бресте. Спустя 3 дня гостей встречал Молодечно. Затем диалог состоялся в Гомеле. Сегодня в центре социально-экономической жизни страны – северная столица. Завершится серия форумов в Минске.

# Год народного единства # общество # Фотофакт

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