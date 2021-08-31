Прямой эфир

Зачем грустить, если можно поесть? Простые рецепты, которые спасут от осенней хандры

31 августа 2021 07:33
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Осень – пора дождей, холодов и плохого настроения. Однако это не значит, что нужно поддаваться погодным условиям. Мы подготовили 5 простых рецептов, которые спасут вас от осенней хандры.

Тыквенная каша

Какая же осень без тыквы? Некоторые её не любят и всячески избегают подобных блюд. Однако наш рецепт поможет вам по-другому посмотреть на этот ингредиент.

Сначала очистите тыкву от кожуры, для удобства можно разделить её на дольки. Позже порежьте её на кубики, залейте водой и отправьте вариться. Когда тыква приготовится, «освободите» её от воды и залейте молоком. Позже добавьте сахар и манную кашу. Вместе с ними могут быть орехи, изюм или корица – это дело вкуса.

Зачем грустить, если можно поесть? Простые рецепты, которые спасут от осенней хандры-1

Фото: pixabay.com

Шарлотка

Перед приготовлением любого мучного блюда нужно убедиться, что все ингредиенты одной температуры (либо достать их из холодильника, либо оставить на время на кухне).

Сначала необходимо взбить три яйца с сахаром, медленно засыпать при этом стакан муки. И размешивать до момента устранения всех комочков. Позже сюда добавить соду, погашенную уксусом, и самый главный ингредиент – яблоки. Полученное перелить в форму для выпечки и поставить в духовку, разогретую до 150 градусов, на 45 минут.

Зачем грустить, если можно поесть? Простые рецепты, которые спасут от осенней хандры-4

Фото: pixabay.com

Панкейки

Чтобы сделать американские блинчики, вам необходимо взбить два яйца с тремя столовыми ложками сахара. После этого нужно добавить 250 мл молока и стакан муки, размешивая полученное до однородной массы. Последний шаг: добавить погашенную соду и ложку растительного масла. Рекомендуется печь на маленьком огне.

Зачем грустить, если можно поесть? Простые рецепты, которые спасут от осенней хандры-7

Фото: pixabay.com

Брауни

Для начала нужно растопить сливочное масло и шоколад. Это можно сделать как на водяной бане, так и в микроволновке. В отдельной ёмкости необходимо смешать яйца и сахар, хорошенько взбив их венчиком. Позже сюда же добавить растопленное масло и шоколад, перемешать и отправить тесто на 25 минут в духовку, разогретую до 180 градусов.

Зачем грустить, если можно поесть? Простые рецепты, которые спасут от осенней хандры-10

Фото: pixabay.com

Грибной суп

Для начала необходимо очистить, вымыть и нарезать кубиками картофель, после чего отправить его в кипящую воду. Мелко нарезанный лук обжарить, после добавить грибы и морковь. Затем всё тушить около 4 минут. Позже получившуюся смесь и крупу (по желанию) добавить в кастрюлю. Варить около 15 минут.

Зачем грустить, если можно поесть? Простые рецепты, которые спасут от осенней хандры-13

Фото: pixabay.com

А что делать, если у вас нет возможности приобрести все нужные ингредиенты? Приготовить вкусные блюда из того, что есть в холодильнике, поможет эта статья.

# Рецепты # общество # Фотофакт

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