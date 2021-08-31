Зачем грустить, если можно поесть? Простые рецепты, которые спасут от осенней хандры

Осень – пора дождей, холодов и плохого настроения. Однако это не значит, что нужно поддаваться погодным условиям. Мы подготовили 5 простых рецептов, которые спасут вас от осенней хандры.

Тыквенная каша

Какая же осень без тыквы? Некоторые её не любят и всячески избегают подобных блюд. Однако наш рецепт поможет вам по-другому посмотреть на этот ингредиент.

Сначала очистите тыкву от кожуры, для удобства можно разделить её на дольки. Позже порежьте её на кубики, залейте водой и отправьте вариться. Когда тыква приготовится, «освободите» её от воды и залейте молоком. Позже добавьте сахар и манную кашу. Вместе с ними могут быть орехи, изюм или корица – это дело вкуса.