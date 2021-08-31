Зачем грустить, если можно поесть? Простые рецепты, которые спасут от осенней хандры
Осень – пора дождей, холодов и плохого настроения. Однако это не значит, что нужно поддаваться погодным условиям. Мы подготовили 5 простых рецептов, которые спасут вас от осенней хандры.
Тыквенная каша
Какая же осень без тыквы? Некоторые её не любят и всячески избегают подобных блюд. Однако наш рецепт поможет вам по-другому посмотреть на этот ингредиент.
Сначала очистите тыкву от кожуры, для удобства можно разделить её на дольки. Позже порежьте её на кубики, залейте водой и отправьте вариться. Когда тыква приготовится, «освободите» её от воды и залейте молоком. Позже добавьте сахар и манную кашу. Вместе с ними могут быть орехи, изюм или корица – это дело вкуса.
Шарлотка
Перед приготовлением любого мучного блюда нужно убедиться, что все ингредиенты одной температуры (либо достать их из холодильника, либо оставить на время на кухне).
Сначала необходимо взбить три яйца с сахаром, медленно засыпать при этом стакан муки. И размешивать до момента устранения всех комочков. Позже сюда добавить соду, погашенную уксусом, и самый главный ингредиент – яблоки. Полученное перелить в форму для выпечки и поставить в духовку, разогретую до 150 градусов, на 45 минут.
Панкейки
Чтобы сделать американские блинчики, вам необходимо взбить два яйца с тремя столовыми ложками сахара. После этого нужно добавить 250 мл молока и стакан муки, размешивая полученное до однородной массы. Последний шаг: добавить погашенную соду и ложку растительного масла. Рекомендуется печь на маленьком огне.
Брауни
Для начала нужно растопить сливочное масло и шоколад. Это можно сделать как на водяной бане, так и в микроволновке. В отдельной ёмкости необходимо смешать яйца и сахар, хорошенько взбив их венчиком. Позже сюда же добавить растопленное масло и шоколад, перемешать и отправить тесто на 25 минут в духовку, разогретую до 180 градусов.
Грибной суп
Для начала необходимо очистить, вымыть и нарезать кубиками картофель, после чего отправить его в кипящую воду. Мелко нарезанный лук обжарить, после добавить грибы и морковь. Затем всё тушить около 4 минут. Позже получившуюся смесь и крупу (по желанию) добавить в кастрюлю. Варить около 15 минут.
А что делать, если у вас нет возможности приобрести все нужные ингредиенты? Приготовить вкусные блюда из того, что есть в холодильнике, поможет эта статья.