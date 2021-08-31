Рост пенсий и камеры в школах. Что изменится в Беларуси с 1 сентября?

Новости Беларуси. Рост пенсий, возможность получить биометрический паспорт для выезда за границу и стать обладателем современного документа – ID-карты. Что изменится в стране с 1 сентября? Мы подготовили небольшой обзор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пенсии увеличатся в среднем на 7 %. Перерасчет сделают более чем 2 миллионам 400 тысячам человек. Средняя выплата в сентябре составит почти 545 рублей.

Главное новшество сентября, да и всего года – прием заявлений на оформление биометрических документов. Один из них – ID-карта. Она заменит паспорт внутри страны. Представляет собой пластиковую смарт-карту с микрочипом со всей информацией о человеке. В итоге ID-карта откроет доступ ко многим электронным услугам в стране. Переход на пластик – главный шаг в цифровизации страны.

С 1 сентября по-новому будет исчисляться и плата на жилищно-коммунальные услуги. Считать некоторые тарифы будут не по количеству прописанных людей, а исходя из площади квартиры: чем больше площадь, тем больше оплата. Изменятся суммы в строках: техническое обслуживание лифта, уборка подъезда, электроэнергия, которую потратили на освещение коридоров.