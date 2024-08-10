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Лукашенко направил соболезнования Президенту Бразилии в связи с крушением пассажирского самолёта

10 августа 2024 07:40
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Александр Лукашенко направил соболезнования Президенту Бразилии в связи с крушением пассажирского самолета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. От имени белорусов и себя лично глава государства выразил семьям и близким погибших искренние соболезнования и адресовал слова поддержки.

Лукашенко направил соболезнования Президенту Бразилии в связи с крушением пассажирского самолёта-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В Республике Беларусь с большой скорбью восприняли известие об ужасном крушении пассажирского самолета в городе Виньедо в штате Сан-Паулу и многочисленных человеческих жертвах. В это трагическое время вся страна сопереживает трагедии, которая постигла бразильский народ.

Лукашенко направил соболезнования Президенту Бразилии в связи с крушением пассажирского самолёта-4

Накануне пассажирский самолет, на борту которого, предположительно, находились 58 пассажиров и 4 члена экипажа, потерпел крушение на юго-востоке Бразилии. Он вылетел из Каскавела в аэропорт Гуарульюс согласно расписанию. Спустя несколько часов борт перестал выходить на связь. В течение минуты он пропал с экранов радаров. Позже стало известно о его крушении. Очевидцы сняли момент ЧП. На кадрах видно, что самолет падал вертикально, войдя в штопор. Он рухнул посреди жилой застройки. В результате катастрофы никто не выжил. По данным Национального агентства по гражданской авиации Бразилии, самолет был исправен. Причины трагедии предстоит выяснить.

# Беларусь-Бразилия # общество # Александр Лукашенко

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