Лукашенко направил соболезнования Президенту Бразилии в связи с крушением пассажирского самолёта

Александр Лукашенко направил соболезнования Президенту Бразилии в связи с крушением пассажирского самолета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. От имени белорусов и себя лично глава государства выразил семьям и близким погибших искренние соболезнования и адресовал слова поддержки.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: В Республике Беларусь с большой скорбью восприняли известие об ужасном крушении пассажирского самолета в городе Виньедо в штате Сан-Паулу и многочисленных человеческих жертвах. В это трагическое время вся страна сопереживает трагедии, которая постигла бразильский народ.

Накануне пассажирский самолет, на борту которого, предположительно, находились 58 пассажиров и 4 члена экипажа, потерпел крушение на юго-востоке Бразилии. Он вылетел из Каскавела в аэропорт Гуарульюс согласно расписанию. Спустя несколько часов борт перестал выходить на связь. В течение минуты он пропал с экранов радаров. Позже стало известно о его крушении. Очевидцы сняли момент ЧП. На кадрах видно, что самолет падал вертикально, войдя в штопор. Он рухнул посреди жилой застройки. В результате катастрофы никто не выжил. По данным Национального агентства по гражданской авиации Бразилии, самолет был исправен. Причины трагедии предстоит выяснить.