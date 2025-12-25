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Молодая семья купила ребёнку сладость в «Санта» и выиграла 10 тысяч рублей! Это уже вторая их победа

25 декабря 2025 14:30
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Юрий Царев, ведущий СТВ: 
Как вы думаете, может ли повезти два раза подряд?

Александра Каштанова, ведущая СТВ:
Конечно, если совершать покупки в магазинах «Санта». Так, молодая семья из Шумилино за обычные покупки выиграла сначала сертификат на 100 рублей, а спустя пару месяцев уже 10 тысяч рублей.

Александр Меженный, ведущий СТВ: 
Если так и дальше пойдет, то они, вполне возможно, на новеньком авто прямо в новенькую квартиру могут поехать. Владислав и Кристина Скирман поделились своей историей победы.

Молодая семья купила ребёнку сладость в «Санта» и выиграла 10 тысяч рублей! Это уже вторая их победа-2

Владислав и Кристина. Сейчас начнем знакомиться с Витебской областью.

Молодая семья купила ребёнку сладость в «Санта» и выиграла 10 тысяч рублей! Это уже вторая их победа-4

Владислав Скирман, аг. Светлосельский:
Здравствуйте, меня зовут Владислав, женат, воспитываем двоих деток. Купили ребенку чупа-чупс, и оказалось, что выиграли.

Кристина Скирман:
Классно, круто. Я уже была победительницей, но 100 рублей только. Это очень было приятно.

Владислав Скирман:
В тот день, когда мне позвонили, сначала попал в ступор.

Молодая семья купила ребёнку сладость в «Санта» и выиграла 10 тысяч рублей! Это уже вторая их победа-6

– 10 тысяч рублей ваши!
– Ого!

Владислав Скирман:
После выигрыша сейчас полное ощущение, что чудо есть. Другим покупателям советую посещать магазин «Санта», пользоваться картой лояльности, и успех придет к ним. 

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