Молодая семья купила ребёнку сладость в «Санта» и выиграла 10 тысяч рублей! Это уже вторая их победа

Юрий Царев, ведущий СТВ:

Как вы думаете, может ли повезти два раза подряд?

Александра Каштанова, ведущая СТВ:

Конечно, если совершать покупки в магазинах «Санта». Так, молодая семья из Шумилино за обычные покупки выиграла сначала сертификат на 100 рублей, а спустя пару месяцев уже 10 тысяч рублей.

Александр Меженный, ведущий СТВ:

Если так и дальше пойдет, то они, вполне возможно, на новеньком авто прямо в новенькую квартиру могут поехать. Владислав и Кристина Скирман поделились своей историей победы.