Молодая семья купила ребёнку сладость в «Санта» и выиграла 10 тысяч рублей! Это уже вторая их победа
Юрий Царев, ведущий СТВ:
Как вы думаете, может ли повезти два раза подряд?
Александра Каштанова, ведущая СТВ:
Конечно, если совершать покупки в магазинах «Санта». Так, молодая семья из Шумилино за обычные покупки выиграла сначала сертификат на 100 рублей, а спустя пару месяцев уже 10 тысяч рублей.
Александр Меженный, ведущий СТВ:
Если так и дальше пойдет, то они, вполне возможно, на новеньком авто прямо в новенькую квартиру могут поехать. Владислав и Кристина Скирман поделились своей историей победы.
Владислав и Кристина. Сейчас начнем знакомиться с Витебской областью.
Владислав Скирман, аг. Светлосельский:
Здравствуйте, меня зовут Владислав, женат, воспитываем двоих деток. Купили ребенку чупа-чупс, и оказалось, что выиграли.
Кристина Скирман:
Классно, круто. Я уже была победительницей, но 100 рублей только. Это очень было приятно.
Владислав Скирман:
В тот день, когда мне позвонили, сначала попал в ступор.
– 10 тысяч рублей ваши!
– Ого!
Владислав Скирман:
После выигрыша сейчас полное ощущение, что чудо есть. Другим покупателям советую посещать магазин «Санта», пользоваться картой лояльности, и успех придет к ним.
*На правах рекламы.