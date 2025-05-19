Лукашенко направил соболезнование в связи со смертью народного артиста СССР Юрия Григоровича
Лучшие достижения советского и современного хореографического искусства навеки связаны с его именем. На 99-м году ушел из жизни народный артист СССР Юрий Григорович. Соболезнование родным и близким выдающегося балетмейстера выразил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава государства отметил, что Юрий Николаевич внес неоценимый вклад в сохранение и развитие богатых традиций классического балета, посвятил немало сил и энергии воспитанию творческой молодежи.
«Светлая память о замечательном мастере, чья профессиональная деятельность способствовала укреплению дружбы и культурных связей между братскими народами, всегда будет жить в наших сердцах», – подчеркнул Александр Лукашенко в соболезновании.
Его творческий путь начался в Мариинском театре. С 1947 до 1961 года Григорович был бессменным солистом культовых постановок. Позже на этой же сцене зритель впервые оценил его талант как балетмейстера. Очень скоро гениальные постановки принесли хореографу мировое признание и вышли на сцену Большого.
Больше трех десятилетий великий хореограф посвятил Большому театру России, будоража воображение зрителя своим неповторимым стилем. Его «Щелкунчик», «Спартак», «Лебединое озеро» называют не иначе, как легендарными постановками, ставшими эталоном для ведущих театров планеты.
С великим мастером уходит целая эпоха. Прощание с Юрием Григоровичем пройдет 23 мая в историческом здании Большого театра.