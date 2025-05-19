Лукашенко направил соболезнование в связи со смертью народного артиста СССР Юрия Григоровича

Лучшие достижения советского и современного хореографического искусства навеки связаны с его именем. На 99-м году ушел из жизни народный артист СССР Юрий Григорович. Соболезнование родным и близким выдающегося балетмейстера выразил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства отметил, что Юрий Николаевич внес неоценимый вклад в сохранение и развитие богатых традиций классического балета, посвятил немало сил и энергии воспитанию творческой молодежи.

«Светлая память о замечательном мастере, чья профессиональная деятельность способствовала укреплению дружбы и культурных связей между братскими народами, всегда будет жить в наших сердцах», – подчеркнул Александр Лукашенко в соболезновании.