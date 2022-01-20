«Политическое взаимодоверие двух стран несокрушимо». Беларусь и Китай обсуждают дальнейшее развитие отношений
Беларусь и Китай отмечают 20 января 30-летие со дня установления дипломатических отношений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Нас связывают не только торгово-экономические контакты и масштабные проекты в самых разных сферах, но и искренняя дружба. По этому случаю Лукашенко и Си Цзиньпин обменялись поздравлениями.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Минск и Пекин последовательно расширяют межгосударственный диалог, координируют цели и задачи по вопросам мировой и региональной повесток дня, в том числе в рамках ООН, ШОС, ЕАЭС, реализации инициативы «Один пояс, один путь», в построении сообщества единой судьбы человечества и по многим другим направлениям.
В ответном послании Си Цзиньпин констатировал, что в течение 30 лет с момента установления дипломатических отношений китайско-белорусские отношения упорно движутся вперед, а традиционная дружба между двумя странами с каждым днем становится все крепче.
Си Цзиньпин, председатель КНР:
Под нашим совместным руководством Китай и Беларусь последовательно установили отношения всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества. Политическое взаимодоверие двух стран несокрушимо, а двустороннее сотрудничество в различных областях принесло плодотворные результаты.
За время сотрудничества две страны достигли значительных результатов. Об этом говорят и цифры: за 30 лет объем взаимной торговли увеличился в 50 раз. Взаимодействие Минска и Пекина каждый год подкрепляют все новые и новые направления. Поддерживают страны друг друга и в трудные времена, в том числе на международной арене.
Крепнет тесная связь еще благодаря и хорошим отношениями между главами двух государств: Александром Лукашенко и Си Цзиньпином. Встречаются лидеры регулярно. Крайний раз – в 2019 году. Это был 12-й по счету визит нашего Президента в Китай. В дальнейшем страны намерены только углублять отношения. Это подтвердили оба лидера в недавнем телефонном разговоре.