«Политическое взаимодоверие двух стран несокрушимо». Беларусь и Китай обсуждают дальнейшее развитие отношений

Беларусь и Китай отмечают 20 января 30-летие со дня установления дипломатических отношений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Нас связывают не только торгово-экономические контакты и масштабные проекты в самых разных сферах, но и искренняя дружба. По этому случаю Лукашенко и Си Цзиньпин обменялись поздравлениями.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Минск и Пекин последовательно расширяют межгосударственный диалог, координируют цели и задачи по вопросам мировой и региональной повесток дня, в том числе в рамках ООН, ШОС, ЕАЭС, реализации инициативы «Один пояс, один путь», в построении сообщества единой судьбы человечества и по многим другим направлениям. В ответном послании Си Цзиньпин констатировал, что в течение 30 лет с момента установления дипломатических отношений китайско-белорусские отношения упорно движутся вперед, а традиционная дружба между двумя странами с каждым днем становится все крепче.