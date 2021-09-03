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Минск проводит международную встречу писателей, приуроченную ко Дню белорусской письменности

03 сентября 2021 13:05
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Новости Беларуси. В преддверии Дня белорусской письменности Минск принимает международную встречу писателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Минск проводит международную встречу писателей, приуроченную ко Дню белорусской письменности-1

В центре внимания – проблемы, стоящие сегодня перед современным обществом, читающим и пишущим. Общение проходит онлайн. На связи политологи, аналитики и обозреватели России, Германии, Украины, Болгарии.

Минск проводит международную встречу писателей, приуроченную ко Дню белорусской письменности-4

Впервые круглый стол проходит накануне фестиваля. Такое решение было принято из-за большого количества желающих принять участие в беседе экспертов. 

Минск проводит международную встречу писателей, приуроченную ко Дню белорусской письменности-7

День белорусской письменности в 2021 году пройдет в Копыле. К торжеству райцентр готовился целый год. Первые мероприятия начнутся уже в субботу, 4 сентября. Официальное открытие национального праздника в воскресенье в полдень. 

# Белорусские писатели # общество # Фотофакт

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