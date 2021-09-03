Минск проводит международную встречу писателей, приуроченную ко Дню белорусской письменности

Новости Беларуси. В преддверии Дня белорусской письменности Минск принимает международную встречу писателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре внимания – проблемы, стоящие сегодня перед современным обществом, читающим и пишущим. Общение проходит онлайн. На связи политологи, аналитики и обозреватели России, Германии, Украины, Болгарии.

Впервые круглый стол проходит накануне фестиваля. Такое решение было принято из-за большого количества желающих принять участие в беседе экспертов.