Новый закон о лизинговой деятельности? Чем он привлекателен для белорусов – разложили по полочкам

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – начальник филиала ОАО «Банк развития Республики Беларусь» в г. Гродно, член Совета Республики Национального собрания Беларуси Елена Стальбовская. Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Какие законотворческие проекты в последнее время вы можете отметить, над которыми вы работаете как член Совета Республики?

Елена Стальбовская, начальник филиала ОАО «Банк развития Республики Беларусь» в г. Гродно, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

В сферу нашей деятельности входит разработка и работа над законопроектом, который затрагивает сферу финансов, банковскую деятельность. В качестве яркого примера подписан закон «О лизинговой деятельности». Это был ожидаемый документ, долго над ним работали, потому что раньше в стране регулирование лизинговой деятельности осуществлялось в рамках указа главы государства и разрозненных нормативных документов. После того как мы приняли изменения в Конституцию, стоит задача полностью привести законодательство в соответствие. Родился закон «О лизинговой деятельности». Александр Осенко:

Чем он привлекателен?

Елена Стальбовская:

Он в первую очередь привлекателен для наших граждан, для субъектов хозяйствования, потому что значительно улучшился уровень защиты наших лизингополучателей. Раньше в рамках договоров лизинга лизингодатель мог применять различные виды ответственности даже за незначительные нарушения условий договора. И бывало, что сумма штрафов превышала в несколько раз стоимость предмета лизинга. Сейчас законодатель ограничил в этом плане лизингодателей, то есть организации, которые предоставляют имущество в лизинг. И в зависимости от срока действия договора максимальный объем штрафных санкций не может превышать стоимости предмета лизинга. В случае если до года – половина стоимости, если свыше, то больше. Появилась возможность вторичного лизинга. Эта норма была больше востребована со стороны лизингодателей, потому что лизинг – это долгосрочная аренда имущества с правом последующего выкупа. Но это исключительно право, это не обязанность. И не всегда договор лизинга заканчивался выкупом предмета лизинга. Лизингодатели сталкивались с проблемой, что делать с этим имуществом, куда его дальше.

Елена Стальбовская:

Теперь на законодательном уровне мы внесли право, и они могут им воспользоваться и предоставить еще раз в лизинг, только уже имущество бывшего потребления. Появилась возможность лизинга жилых домов. Раньше это ограничивалось невозможностью предоставления земельного участка в лизинг, потому что жилой дом, были вопросы. Теперь этот вопрос урегулирован, и можно брать частный дом в лизинг с земельным участком. Можете спокойно брать имущество в сельской местности.

Александр Осенко:

Это созвучно той программе, что мы принимали на ВНС. Елена Стальбовская:

Это дополнительный инструмент, который в том числе будет стимулировать комплексное развитие наших регионов, обеспечивать сохранение и приток населения в сельские населенные пункты и в деревни. Положительный момент для наших граждан – зачастую люди сталкиваются с непредвиденными жизненными ситуациями. Потеря работы, длительная временная нетрудоспособность. И обязанность вносить обязательные платежи висела кабалой в этот период для человека, когда у него нет источника заработка. В рамках закона мы предусмотрели обязанность лизингодателя, в случае если человек обращается с подтверждающими документами, в обязательном порядке пересмотреть платежи и приостановить, сделать каникулы на этот период.