«Этот праздник связан с триумфом жизни». Лукашенко поздравил православных христиан с Пасхой

Торжество добра и света. Православный мир с радостью и надеждой встречает Пасху. Приветствие «Христос Воскресе!» сегодня звучит по всей Беларуси. Церковь вспоминает победу Христа над грехом и смертью – победу, которая, как считают верующие, освободила человечество от рабства дьявола и открыла для каждого путь спасения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пусть светлая радость праздника привнесет в наши дома благополучие и согласие, станет неиссякаемым источником веры, любви и милосердия – пожелал православным христианам Президент Беларуси, поздравляя их с Христовым Воскресением.