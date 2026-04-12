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«Этот праздник связан с триумфом жизни». Лукашенко поздравил православных христиан с Пасхой

12 апреля 2026 07:32
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Торжество добра и света. Православный мир с радостью и надеждой встречает Пасху. Приветствие «Христос Воскресе!» сегодня звучит по всей Беларуси. Церковь вспоминает победу Христа над грехом и смертью – победу, которая, как считают верующие, освободила человечество от рабства дьявола и открыла для каждого путь спасения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пусть светлая радость праздника привнесет в наши дома благополучие и согласие, станет неиссякаемым источником веры, любви и милосердия – пожелал православным христианам Президент Беларуси, поздравляя их с Христовым Воскресением.

«Этот праздник связан с триумфом жизни». Лукашенко поздравил православных христиан с Пасхой-2

«Для каждого из нас этот праздник неразделимо связан с триумфом жизни и величием самопожертвования. Пасхальные традиции объединяют нас в кругу семьи. Особая теплота торжества напоминает о высоком предназначении человека – заботиться о ближних и помогать страждущим. Духовная сила этих весенних дней позволяет осознать важность нравственных ценностей и идеалов христианства», – подчеркнул Президент.

Также Александр Лукашенко поздравил с Пасхой митрополита Минского и Заславского Вениамина, Патриаршего Экзарха всея Беларуси и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

# Александр Лукашенко # Пасха

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