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Все регионы Беларуси привлекательны для инвесторов – Елена Стальбовская о работе с бизнесом

12 апреля 2026 07:25
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – начальник филиала ОАО «Банк развития Республики Беларусь» в г. Гродно, член Совета Республики Национального собрания Беларуси Елена Стальбовская. 

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: 
Бизнес приходит? 

Все регионы Беларуси привлекательны для инвесторов – Елена Стальбовская о работе с бизнесом-2

Елена Стальбовская, начальник филиала ОАО «Банк развития Республики Беларусь» в г. Гродно, член Совета Республики Национального собрания Беларуси: 
Конечно. У нас настолько тесно выстроена работа и взаимодействие с нашим бизнесом – еще от этапа возникновения бизнес-идеи инвесторы обращаются к нам за помощью, за экспертной оценкой своей бизнес-идеи. Банк помогает ее выкристаллизовать в реальный бизнес-план, сделать комплексную оценку этого бизнес-плана и на предмет экономической эффективности, и финансовой реализованности. 

Александр Осенко:
У нас некоторые «эксперты» говорят о том, что Беларусь непривлекательна, диктатура, бизнес не работает, не хочет идти. А вы говорите: вы построили это, к вам приходит бизнес. Когда вы говорите о реализованных проектах, то понятно, что бизнес есть. Как вы оцениваете привлекательность Беларуси для зарубежных инвесторов?

Все регионы Беларуси привлекательны для инвесторов – Елена Стальбовская о работе с бизнесом-4

Елена Стальбовская:
Абсолютно все регионы страны привлекательны как для внутренних, так и для внешних инвесторов. К примеру, Гродненщина. 2025 год закончился для области с хорошим результатом по приросту инвестиций в основной капитал. 

Какой экономический профиль области? Это сильно развитое сельское хозяйство, развитая промышленность, огромный потенциал в сфере энергетики. А с точки зрения инвестиционной стратегии, надо, чтобы сейчас она была созвучна с программой социально-экономического развития нашей страны, которую мы приняли на Всебелорусском народном собрании.

Все регионы Беларуси привлекательны для инвесторов – Елена Стальбовская о работе с бизнесом-6

Александр Осенко:
Там упор был на регионы.

Елена Стальбовская:
Это значит, что сейчас инвестор должен приходить с идеями, которые будут повышать экономическое развитие нашей страны. 

Это в первую очередь высокотехнологичный импортозамещающий продукт. Это более углубленная переработка местного сырья, проекты в этой области. Это проекты, которые повышают уровень локализации собственного производства. 

Все регионы Беларуси привлекательны для инвесторов – Елена Стальбовская о работе с бизнесом-8

Елена Стальбовская:
Мы должны сейчас говорить и о наукоемких проектах, в рамках которых будет создаваться новый высокотехнологичный проект в перспективных отраслях для нашей экономики. Это в том числе и робототехника, производство и внедрение в эксплуатацию промышленных роботов. Это беспилотные летательные аппараты, легковые автомобили, гибридные автомобили, нанотехнологии. 

Все это должно сегодня развивать нашу экономику. И для этих целей и правительством, и Национальным банком на постоянной основе разрабатываются и совершенствуются механизмы финансовой и нефинансовой поддержки.

Новый закон о лизинговой деятельности? Чем он привлекателен для белорусов – разложили по полочкам.

# Экономика # Банк развития Республики Беларусь # Интервью # Александр Осенко

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