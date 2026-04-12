Все регионы Беларуси привлекательны для инвесторов – Елена Стальбовская о работе с бизнесом

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – начальник филиала ОАО «Банк развития Республики Беларусь» в г. Гродно, член Совета Республики Национального собрания Беларуси Елена Стальбовская. Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Бизнес приходит?

Елена Стальбовская, начальник филиала ОАО «Банк развития Республики Беларусь» в г. Гродно, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Конечно. У нас настолько тесно выстроена работа и взаимодействие с нашим бизнесом – еще от этапа возникновения бизнес-идеи инвесторы обращаются к нам за помощью, за экспертной оценкой своей бизнес-идеи. Банк помогает ее выкристаллизовать в реальный бизнес-план, сделать комплексную оценку этого бизнес-плана и на предмет экономической эффективности, и финансовой реализованности. Александр Осенко:

У нас некоторые «эксперты» говорят о том, что Беларусь непривлекательна, диктатура, бизнес не работает, не хочет идти. А вы говорите: вы построили это, к вам приходит бизнес. Когда вы говорите о реализованных проектах, то понятно, что бизнес есть. Как вы оцениваете привлекательность Беларуси для зарубежных инвесторов?

Елена Стальбовская:

Абсолютно все регионы страны привлекательны как для внутренних, так и для внешних инвесторов. К примеру, Гродненщина. 2025 год закончился для области с хорошим результатом по приросту инвестиций в основной капитал. Какой экономический профиль области? Это сильно развитое сельское хозяйство, развитая промышленность, огромный потенциал в сфере энергетики. А с точки зрения инвестиционной стратегии, надо, чтобы сейчас она была созвучна с программой социально-экономического развития нашей страны, которую мы приняли на Всебелорусском народном собрании.

Александр Осенко:

Там упор был на регионы. Елена Стальбовская:

Это значит, что сейчас инвестор должен приходить с идеями, которые будут повышать экономическое развитие нашей страны. Это в первую очередь высокотехнологичный импортозамещающий продукт. Это более углубленная переработка местного сырья, проекты в этой области. Это проекты, которые повышают уровень локализации собственного производства.