Лукашенко заявил, что Беларусь вместе с Африкой достигают ощутимых практических результатов

Наше сотрудничество – это новый стандарт в работе со странами Африки. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко в среду, 14 мая, во время переговоров с Президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой во Дворце Независимости, информирует пресс-служба белорусского лидера.

Александр Лукашенко отметил, что Республика Беларусь готова масштабировать накопленный опыт и стать надежным партнером для Зимбабве по части внедрения современных технологий переработки отходов, цифровизации, мирном использовании атомной энергии и многого другого. А вместе страны уже достигают ощутимых практических результатов. Президент Беларуси обратил внимание, что с момента исторических переговоров в Хараре в 2023 году сделано многое. Создана совместная комиссия, налажен прямой диалог между ведомствами, расширяются гуманитарные контакты.