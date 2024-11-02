85 лет назад принято решение о включении Западной Беларуси в состав БССР
Знаковая дата в белорусской истории. Ровно 85 лет назад, 2 ноября 1939 года, на внеочередной пятой сессии Верховного Совета СССР первого созыва, было принято решение о включении территории Западной Беларуси в состав БССР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Начался процесс объединения 17 сентября 1939 года, когда Красная армия перешла границу польского государства и начала освободительный поход в Западную Беларусь. Спустя месяц были назначены выборы в Народное собрание, на котором в итоге была подписана Декларация по вопросу о вхождении территорий в состав БССР. И уже 14 ноября был подписан закон, официально оформляющий воссоединение.
Этот важнейший шаг восстановил целостность нашей страны. Были созданы Барановичская, Белостокская, Брестская, Вилейская и Пинская области.
Сергей Третьяк, заведующий отделом Института истории НАН Беларуси:
Был принят и законодательно оформлен ряд решений, касающихся советизации Западной Беларуси и уточнения пятилетнего народного хозяйственного плана. Было принято и постановление, чтобы увековечить память борцов за свободу и воссоединение белорусского народа. И первым шагом к этому 14 ноября 1939 года, в день воссоединения, в Минске прошел военный парад.
Сразу после этого начались масштабные экономические преобразования. Запускались новые производства, создавались рабочие места. Были открыты школы, возродилось национальное искусство.