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Достучаться до власти стало проще. Рассказываем о новой платформе «Народная пятилетка»

02 ноября 2024 08:37
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Участие граждан в формировании будущего страны – неотъемлемая часть политики Беларуси. Мнение народа неизменно остается важным ориентиром в принятии решений по различным вопросам. Теперь донести его до органов власти стало проще, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Достучаться до власти стало проще. Рассказываем о новой платформе «Народная пятилетка»-2

На новой цифровой платформе «Народная пятилетка» можно анонимно высказать свое мнение и предложения по ключевым сферам развития общества: экономика, сельское хозяйство, образование и здравоохранению. 

Все обращения будут обрабатываться представителями Штаба патриотических сил. Наиболее продуманные идеи лягут в основу Программы социально‑экономического развития Беларуси на ближайшую пятилетку и будут использованы при подготовке повестки Всебелорусского народного собрания. 

Достучаться до власти стало проще. Рассказываем о новой платформе «Народная пятилетка»-4

Вадим Грачев, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:
Этот проект, онлайн-платформа, это проект нашего Штаба патриотических сил, в который входят все конструктивные патриотические общественные объединения и организации нашей страны. То есть это очередной способ и еще один механизм, чтобы человек мог реализовать свое право и донести свое мнение или предложение органам власти. 

Следует отметить, что какой-то специальной регистрации на этом ресурсе не нужно. Там можно ставить свое мнение или предложение анонимно, хотя если какой-то вопрос требует скорейшего решения, то у человека будет возможность оставить свой контакт для связи.

Достучаться до власти стало проще. Рассказываем о новой платформе «Народная пятилетка»-6

Проект запущен Штабом патриотических сил 28 октября. Новый ресурс можно найти в Сети по адресу «меркаванне.бел».

# Государственная политика

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