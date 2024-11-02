Достучаться до власти стало проще. Рассказываем о новой платформе «Народная пятилетка»

Участие граждан в формировании будущего страны – неотъемлемая часть политики Беларуси. Мнение народа неизменно остается важным ориентиром в принятии решений по различным вопросам. Теперь донести его до органов власти стало проще, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На новой цифровой платформе «Народная пятилетка» можно анонимно высказать свое мнение и предложения по ключевым сферам развития общества: экономика, сельское хозяйство, образование и здравоохранению. Все обращения будут обрабатываться представителями Штаба патриотических сил. Наиболее продуманные идеи лягут в основу Программы социально‑экономического развития Беларуси на ближайшую пятилетку и будут использованы при подготовке повестки Всебелорусского народного собрания.

Вадим Грачев, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:

Этот проект, онлайн-платформа, это проект нашего Штаба патриотических сил, в который входят все конструктивные патриотические общественные объединения и организации нашей страны. То есть это очередной способ и еще один механизм, чтобы человек мог реализовать свое право и донести свое мнение или предложение органам власти. Следует отметить, что какой-то специальной регистрации на этом ресурсе не нужно. Там можно ставить свое мнение или предложение анонимно, хотя если какой-то вопрос требует скорейшего решения, то у человека будет возможность оставить свой контакт для связи.