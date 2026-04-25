Как снизить повышенный холестерин? Врач рассказал о профилактике атеросклероза

Холестерин – это жизненно необходимое вещество. Каждая клетка нашего тела окружена тонкой оболочкой, мембраной. Холестерин – это один из главных кирпичиков, из которого эта мембрана состоит. Он делает ее прочной и гибкой.

Андрей Авдеюк, врач-терапевт медицинского центра «Нордин»:

Он находится в составе некоторых гормонов, и он играет одну из ключевых ролей в синтезе витамина D. Если вы увидели повышенный холестерин в своем биохимическом анализе крови, да, естественно, надо пойти к доктору и сдать лепидограмму, то есть посмотреть, количество липопротеидов высокой плотности, низкой плотности, триглицеридов и коэффициента атерогенности. И тогда будет более достоверная картина, что происходит с вашим организмом.

В организме человека холестерин появляется двумя способами. Только 10% мы получаем вместе с пищей. Продукты, богатые холестерином, это прежде всего мясо, яйца, сливочное масло, сыр и морепродукты. А оставшуюся большую часть организм производит сам, в особенности печень.

Андрей Авдеюк:

Печень сама знает, что делать с холестерином, чаще всего организм балансирует между липопротеидами высокой плотности, низкой плотности и общим холестерином для того, чтобы все было гармонично в организме. Питаться надо сбалансировано для того, чтобы печень работала, поджелудочная железа работала, чтобы они работали спокойно и не перенапрягались в связи с поступлением несбалансированного питания.

Если уровень плохого холестерина значительно повышен, бляшки в сосудах растут, а кровоток становится значительным затрудненным. Это может привести к серьезным проблемам со здоровьем, таким как атеросклероз, когда сосуды становятся жесткими и суженными, а также инсульту или инфаркту.

Андрей Авдеюк:

Профилактика атеросклероза – это питание. Должна быть половина тарелки овощей, фруктов. Четверть тарелки – это белки, четверть тарелки – это углеводы. Так называемая гарвардская тарелка. И если мы будем сбалансированно и правильно питаться, организм наш скажет спасибо меньшей выработкой холестерина.