Как снизить повышенный холестерин? Врач рассказал о профилактике атеросклероза

Холестерин – это жизненно необходимое вещество. Каждая клетка нашего тела окружена тонкой оболочкой, мембраной. Холестерин – это один из главных кирпичиков, из которого эта мембрана состоит. Он делает ее прочной и гибкой.
Холестерин – это жизненно необходимое вещество. Каждая клетка нашего тела окружена тонкой оболочкой, мембраной. Холестерин – это один из главных кирпичиков, из которого эта мембрана состоит. Он делает ее прочной и гибкой.
Андрей Авдеюк, врач-терапевт медицинского центра «Нордин»:
Он находится в составе некоторых гормонов, и он играет одну из ключевых ролей в синтезе витамина D. Если вы увидели повышенный холестерин в своем биохимическом анализе крови, да, естественно, надо пойти к доктору и сдать лепидограмму, то есть посмотреть, количество липопротеидов высокой плотности, низкой плотности, триглицеридов и коэффициента атерогенности. И тогда будет более достоверная картина, что происходит с вашим организмом.
В организме человека холестерин появляется двумя способами. Только 10% мы получаем вместе с пищей. Продукты, богатые холестерином, это прежде всего мясо, яйца, сливочное масло, сыр и морепродукты. А оставшуюся большую часть организм производит сам, в особенности печень.
Андрей Авдеюк:
Печень сама знает, что делать с холестерином, чаще всего организм балансирует между липопротеидами высокой плотности, низкой плотности и общим холестерином для того, чтобы все было гармонично в организме. Питаться надо сбалансировано для того, чтобы печень работала, поджелудочная железа работала, чтобы они работали спокойно и не перенапрягались в связи с поступлением несбалансированного питания.
Если уровень плохого холестерина значительно повышен, бляшки в сосудах растут, а кровоток становится значительным затрудненным. Это может привести к серьезным проблемам со здоровьем, таким как атеросклероз, когда сосуды становятся жесткими и суженными, а также инсульту или инфаркту.
Андрей Авдеюк:
Профилактика атеросклероза – это питание. Должна быть половина тарелки овощей, фруктов. Четверть тарелки – это белки, четверть тарелки – это углеводы. Так называемая гарвардская тарелка. И если мы будем сбалансированно и правильно питаться, организм наш скажет спасибо меньшей выработкой холестерина.
Регулярные прогулки, бег, плавание или занятия спортом помогают повысить хороший холестерин и снизить плохой. Если после изменения образа жизни уровень холестерина остается высоким, врач может назначить специальные препараты, но принимать их можно только по назначению.
Андрей Авдеюк:
Есть определенные препараты, которые снижают уровень холестерина. Можно зайти как со статинов. Статинов, кстати, бояться не надо, это хороший препарат. Есть препараты, которые блокируют всасывание жиров. Есть препараты, которые блокируют, такие как статины, они блокируют выработку холестерина. Также можно, в принципе, помочь печени, потому что печень непосредственно является депо холестерина и синтезирует холестерин самостоятельно. Соответственно, если мы поможем нашей печени, печень вспомнит свою работу и начнет синтезировать холестерин настолько, сколько необходимо для организма.
*На правах рекламы.