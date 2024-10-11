«Лучше, чище и светлее». В Бресте проинспектировали ход ремонтных работ на улицах города

В благоустройстве и наведении порядка нужно придерживаться комплексного подхода. К такому мнению пришли в Бресте во время инспекции хода ремонтных работ на улицах областного центра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особое внимание микрорайону Речица. Здесь преимущественно частный сектор, но растут и многоэтажки. Развивается инфраструктура, появляются новые парковочные места, асфальтируются улицы, оборудуются детские спортивные площадки.

Сергей Лободинский, председатель Брестского городского исполнительного комитета:

Ремонт, благоустройство, восстановление, строительство каких-то объектов. Нам это позволяет делать, потому что экономика работает стабильно. Есть достаточно ресурсов, чтобы выполнять те намеченные планы, которые мы себе определили на текущий год. Благоустройство не исключение. Только на асфальтирование улиц в городе мы в текущем году направим 22 миллиона рублей.

Валерий Вакульчик, помощник Президента Беларуси – инспектор по Брестской области:

Все сразу здесь и сейчас невозможно сделать, но мы с вами убедились, что делается качественная работа. И там, где никогда не было тротуаров, они появились. Там, где была весьма неприглядная картина уже десятилетия и люди не помнят, было ли лучше, мы увидим, что оно стало лучше, чище, светлее.