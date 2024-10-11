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«Лучше, чище и светлее». В Бресте проинспектировали ход ремонтных работ на улицах города

11 октября 2024 08:02
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В благоустройстве и наведении порядка нужно придерживаться комплексного подхода. К такому мнению пришли в Бресте во время инспекции хода ремонтных работ на улицах областного центра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Лучше, чище и светлее». В Бресте проинспектировали ход ремонтных работ на улицах города-2

Особое внимание микрорайону Речица. Здесь преимущественно частный сектор, но растут и многоэтажки. Развивается инфраструктура, появляются новые парковочные места, асфальтируются улицы, оборудуются детские спортивные площадки. 

«Лучше, чище и светлее». В Бресте проинспектировали ход ремонтных работ на улицах города-4

Сергей Лободинский, председатель Брестского городского исполнительного комитета:
Ремонт, благоустройство, восстановление, строительство каких-то объектов. Нам это позволяет делать, потому что экономика работает стабильно. Есть достаточно ресурсов, чтобы выполнять те намеченные планы, которые мы себе определили на текущий год. Благоустройство не исключение. Только на асфальтирование улиц в городе мы в текущем году направим 22 миллиона рублей. 

«Лучше, чище и светлее». В Бресте проинспектировали ход ремонтных работ на улицах города-6

Валерий Вакульчик, помощник Президента Беларуси – инспектор по Брестской области:
Все сразу здесь и сейчас невозможно сделать, но мы с вами убедились, что делается качественная работа. И там, где никогда не было тротуаров, они появились. Там, где была весьма неприглядная картина уже десятилетия и люди не помнят, было ли лучше, мы увидим, что оно стало лучше, чище, светлее.

«Лучше, чище и светлее». В Бресте проинспектировали ход ремонтных работ на улицах города-8

Принять участие в наведении порядка может каждый: в городе стартовал месячник благоустройства. Будет высажено около 16 тысяч деревьев. Брест собирается подтвердить статус зеленого города.

# Ремонт и капремонт в Беларуси

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