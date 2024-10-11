Милиция Беларуси проводит спецмероприятие «Арсенал»

Предупредить нарушения законодательства в сфере оборота оружия. МВД Беларуси проводит специальное мероприятие «Арсенал», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правоохранители проверяют по месту жительства владельцев оружия, обращают внимание на условия и законность хранения, соблюдение сроков разрешения.

Руслан Король, старший инспектор по особым поручениям УОПП УВД Миноблисполкома:

За три дня его проведения у жителей Минской области изъято 24 единицы оружия и 853 боеприпаса различного калибра. При этом 38 единиц оружия и 382 боеприпаса сданы гражданами добровольно.

УВД Минского облисполкома напоминает, что за незаконный оборот оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ установлена уголовная ответственность с лишением свободы на срок до 12 лет. Лица, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, освобождаются от уголовной и административной ответственности.

Кстати, добровольно сдать оружие и боеприпасы можно вне зависимости от проведения специальных мероприятий. Уголовная или административная ответственность в этом случае не предусмотрена.