Важно не образование, а компетенции – замдиректора предприятия о кадрах

Каковы реальные преимущества и недостатки каждого из специалистов и какие навыки и знания действительно ценятся на рынке труда сегодня? Что поможет стать успешным в выбранной сфере: диплом о высшем образовании или практический опыт в технической профессии? Об этом – в ток-шоу «Точки над «i».

Наталья Надольская: Вы говорите, что работаете с кадрами. Вы когда нанимаете человека, вы же спросите, какое у него образование?

Сергей Сидин, заместитель генерального директора Оршанского льнокомбината по идеологии и социальным вопросам: Я категорически с вами не согласен. Потому что, на мой взгляд, это не основные профессии. Почему-то престиж рабочих профессий упал. Все-таки, на мой взгляд, человек, который работает с кадрами на одном из крупнейших предприятий текстильной отрасли нашей республики, это, прежде всего, виноваты мы сами, родители. Потому что мы стараемся для наших детей создать более комфортные условия. И мы стараемся правдой-неправдой запихнуть их на высшее образование. Я, когда работаю с кадрами, я со многими не согласен. Сейчас главное не образование, сейчас главное – компетенция, знание, что конкретный человек имеет значение.

Сергей Сидин:

Это лишь вопрос анкеты, но это не основополагающий вопрос при принятии на работу. Уважаемый проректор говорил о том, что плохо, что человек выступает на рынке как продавец своих знаний. На мой взгляд, это очень важно. Мы пришли к такому моменту, когда этот движ, которым молодежь идет, она хочет прославиться, она хочет себя продвинуть. И здесь наниматели сражаются за компетентных кандидатов на рынке труда, здесь мы выступаем на чисто рыночное отношение. Мы предлагаем ему индивидуальное условие, если он нас интересует. И это правильно, потому что это дает четкий показательный момент всем остальным.

Наталья Надольская:

Так все-таки рабочие специальности популярны сегодня или нет?

Сергей Сидин:

Рабочие специальности в топе, потому что мы упустили поколение. У нас сейчас на нашем предприятии 3 500 человек работает. Из них 240 человек с высшим образованием работают на рабочих профессиях.

Юрий Святокум, ведущий ток-шоу:

А они вынуждены работать или хотят работать?

Сергей Сидин:

Совершенно другое образование. Экономическое, юридическое, социология. Люди получили бездумно это образование, не имея к нему никаких задатков. Самое главное – это не то, что я хочу, а что я могу. Что я могу сделать? Есть и у нас такие специалисты с высшим образованием, инженеры, но всех инженеров мы не можем поставить на разработку каких-то моделей, технических приспособлений. Нужно идти руководить людьми, а он не может этого делать. У нас некоторые мастера закрываются от людей в подсобках, потому что не могут с ними общаться. В Министерстве образования, мне очень нравится нарратив, который у них сейчас идет, – это ранняя профориентация. Это тесты, которые показывают, где этот ребенок может реализоваться.