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Сосульки на крышах смертельно опасны для человека! Как правильно сбивать наледь?

29 декабря 2022 10:22
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Из-за перепадов температуры в ночное и дневное время на крышах домов образуются сосульки и снежные шапки, которые представляют опасность для жизни и здоровья человека.

Сосульки на крышах смертельно опасны для человека! Как правильно сбивать наледь?-1

Дмитрий Василиян, начальник производственного отдела ЖКХ Центрального района г. Минска:
Сосульки не только можно сбивать, но и нужно, чем и занимаются обслуживающие организации Центрального района города Минска, как и всего Минска. В рамках технического обслуживания производят как и очистку кровли, так и сбивают сосульки, предварительно ограждая участки, чтобы безопасно это производить. ЖЭУ либо нанимают автовышки, либо привлекают альпинистов, где это необходимо. Где плоские кровли, просто очищают сотрудники.

Сосульки на крышах смертельно опасны для человека! Как правильно сбивать наледь?-4

Бесспорно, сосульки на крышах смотрятся красиво, но представляют серьезную угрозу для жизни человека. Использование современных технологий позволяет бороться с ними с минимальным участием человека, что значительно снижает риск получения травм. Кстати, сосульки не только сбивают, их еще и снимают, так как в некоторых местах их сбить просто невозможно в связи с нахождением вблизи транспортных средств. Альпинисты, которых привлекают к этому процессу, всегда работают звеньями. Один находится снизу и предупреждает мимо проходящих людей, а другой сверху убирает наледь.

Дмитрий Василиян:
Хотелось бы обратить внимание автовладельцев, чтобы парковали машины по правилам, не парковали машины на тротуарах возле подъездов жилых домов, чтобы избежать случаев падения тех же сосулек либо схода снега. И, соответственно, не повреждая автомобили, очищать возле своих автомобилей места в радиусе метра.

Сосульки на крышах смертельно опасны для человека! Как правильно сбивать наледь?-7

Сбивают сосульки специализированным инструментом – Т-образным скребком с выдвижной ручкой или обычной деревянной шваброй либо длинной жердью. Ломать и отбивать лед лопатой забравшись на крышу не нужно.

Дмитрий Василиян:
Под сосульками вообще не нужно находиться. На то и делают ограждения. Если вдруг жители видят, что висят сосульки и организации, которые их сбивают, пока не приступили, значит, естественно, нужно от них держаться подальше, безопасное расстояние выбирать.

Сосульки на крышах смертельно опасны для человека! Как правильно сбивать наледь?-10

Стойте подальше от крыши, чтобы сосульки не задели вас. Сбивайте сосульки по диагонали, а не прямо перед собой – так они будут падать в сторону. Используйте каску и защитные очки на случай, если куски льда отлетят в вашу сторону. Если увидели наледь в жилом многоэтажном доме, обратитесь в коммунальные службы.

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# ЖКХ # общество # Дмитрий Василиян # Эрика Лаврецкая # Фотофакт

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