На въезд в Литву скопилась самая большая очередь из грузовиков

Новости Беларуси. На западных рубежах напряженная обстановка сохраняется у международных пунктов пропуска со странами ЕС. Автомобильные очереди растягиваются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наибольшее скопление грузовиков фиксируется на въезд в Литву, только в «Каменном логе» стоит свыше 600 фур, а вот больше всего легковых автомобилей ждут выезда в Польшу. За сутки литовские и польские контрольные службы пропустили около половины большегрузов от нормы. При этом через «Берестовицу» проследовало всего 29 % фур. Это наименьший показатель выполнения. Немного ускорились латвийские пограничники и таможенные службы. 66 % фур въехали в ЕС по этому направлению.